السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المهدى: مصطلح كليات القمة إساءة شديدة للعلوم

الدكتور محمد المهدي
الدكتور محمد المهدي

أكد الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي جامعة الأزهر، أن الضغط الأسري الشديد على الطالب يزيد من القلق، وكلما زاد القلق ضعفت الذاكرة، وضعفت القدرة على التفكير.

ونصح المهدي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، الآباء بتقديم الدعم لأبنائهم، من خلال المساندة والرعاية.

وقال إن جميع الأسر واقعة في خطيئة ما يسمى بكليات القمة، مردفًا: "مفيش حاجة اسمها كليات قمة، ودي إساءة شديدة للعلوم، خطأ جسيم في المجتمع، لأن كل العلوم مهمة ومفيدة وفي القمة".

ولفت إلى أنه في السنوات الماضية كان هناك قلق غير متصل بالطالب ولا أسرته، وإنما متصل بنظام الامتحانات وتدريب الطلاب على نظام الامتحانات، مردفًا: "أتمنى هذا العام أن الأمور حسمت وأن يكونوا تدربوا جيدًا".

كليات القمة محمد المهدي الطب النفسي

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