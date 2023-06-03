السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فرض حظر تجول فى طبرق الليبية حتى إشعار آخر

مديرية أمن طبرق
مديرية أمن طبرق

أعلنت مديرية أمن مدينة طبرق الليبية، عن فرض حظـر تجـول في كامل المدينة ابتـداء مـن اليـوم السبـت وحتى  إشعـار آخـر، وذلك تزامنًا مع عملية أمنية موسعة تستهدف أوكار المخدرات ومخازن الهجرة غير الشرعية للقضاء على الجريمة.

وقال عميد سامي إدريس مديـر أمــن طبــرق، في بيان له نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك: «إن حظر التجول يسري من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحًا».

وأوضح أنه يستثني مـن حظـر التجول الأطقـم الطبيـة والطبيـة المساعـدة والحـالات المرضيـة والأعمـال الإنسانيـة ومنتسبي الشرطـة والقوات المسلحة والشركـة العامة للنظافة أثناء تأدية أعمالهم.

وأشار مدير أمن طبرق إلى أن حظر التجول جاء بنـاءً علـى تعليمـات وكيـل وزارة الداخليـة ورئيـس الغرفـة الأمنيـة الخاصـة المشكلـة بتوجيهـات من القائـد العـام للقـوات المسلحـة العربيـة الليبيـة.

 

حملة أمنية موسعة

كانت الأجهزة الأمنية في طبرق بدأت الأربعاء في تنفيذ حملة مداهمات لأوكار المخدرات والهجرة غير الشرعية وإزالة جميع العشوائيات في أمساعد والمناطق المحاذية لها، وذلك في إطار فرض الاستقرار وتطبيق القانون داخل المنطقة.

وشهد مقر مديرية أمن أمساعد، في اليوم ذاته، عقد اجتماع أمني موسع برئاسة وكيل وزارة الداخلية، فرج قعيم، وحضور رئيس أركان حرس الحدود اللواء مفتاح شقلوف، وذلك على خلفية الأحداث الأمنية التي شهدتها المنطقة الحدودية في أمساعد ليل الثلاثاء.

وأرسلت القوات المسلحة ووزارة الداخلية الثلاثاء قوات لتعزيز الأمن والمجاهرة به داخل أمساعد والمناطق المحيطة بها، ولتقديم الدعم لرئاسة أركان حرس الحدود ولمديريتي أمن طبرق وأمساعد.

 

ضبط أكثر من 1000 مهاجر غير شرعي 

ومساء الأربعاء، أعلنت شعبة الإعلام التابعة للجيش الوطني الليبي، في بيان لها، عن أن العملية الأمنية التي شاركت فيها وحدات عسكرية وأمنية، أسفرت عن ضبط أكثر من 1000 مهاجر غير شرعي في طبرق وأمساعد، من جنسيات مختلفة، حيث تم العثور على متفرقين في مزارع ومنازل المهربين في مدينة أمساعد.

ولفتت إلى أنه تم العثور أيضًا على مزارع وُجد بداخلها ورش لصناعة القوارب الخشبية لغرض تهريب المهاجرين عن طريق البحر.

وذكر البيان، أن الفرق المختصة ما زالت مستمرة من قبل الوحدات العسكرية والأمنية لضبط المهربين وتجار المخدرات في أمساعد.

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