خالد الجندى عن افتتاح مسجد الظاهر بيبرس: "تعمير لمساجد الله"

علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على افتتاح مسجد الظاهر بيبرس غدًا الأحد، قائلا: "تعمير جديد يضاف إلى العهد الكريم اللي بنعيشه، واللي فيه عمرت مساجد الله سبحانه وتعالى".

وقال، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" المُذاع على قناة "dmc"، إن مسجد الظاهر بيبرس هو ثالث أكبر مساجد مصر من حيث المساحة بعد مسجد المركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية، ومسجد أحمد بن طولون.

وأضاف، أنه يحضر الافتتاح فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، ومحمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ومفتي الجمهورية شوقي علام، ووزراء، لأنه حدث جلل يجب أن ننتبه له.