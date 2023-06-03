السبت 03 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بتكليف من قيس سعيد..

وزير الخارجية التونسي يشارك فى مراسم تنصيب أردوغان رئيسًا لتركيا

وزير الخارجية التونسي
وزير الخارجية التونسي نبيل عمار

أعلنت وزارة الخارجية التونسية، اليوم السبت، أن الوزير نبيل عمار سيتوجه إلى العاصمة التركية أنقرة، اليوم، بتكليف من الرئيس قيس سعيد، لتمثيل تونس في مراسم حفل تنصيب رئيس تركيا رجب طيب أردوغان.

وجاء في بيان وزارة الخارجية، أنه «بتكليف من سيادة رئيس الجمهورية وعلى إثر الدعوة الموجهة من الجمهورية التركية إلى تونس، يشارك نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في مراسم تنصيب رجب طيب إردوغان، الرئيس المنتخب للجمهورية التركية، المزمع تنظيمها بأنقرة السبت 3 يونيو 2023».

ووفق التقارير يشارك 78 مسؤولاً دولياً المشاركة في حفل تنصيب الرئيس أردوغان لولاية جديدة، اليوم، بينهم 21 رئيس دولة، و13 رئيس وزراء، ورؤساء منظمات دولية.

اليمين الدستورية وزيارة ضريح أتاتورك

وكان أردوغان أدى ظهر اليوم أمام البرلمان التركي، اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لمدة خمس سنوات قادمة تنتهي في 2028. 

txt

اليوم.. البرلمان التركى الجديد يبدأ عمله بشكل رسمى بحضور أردوغان

ومن المقرر أن يزور أردوغان اليوم ضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، ليتوجه لاحقا إلى المجمع الرئاسي للمشاركة في مراسم «بدء المهام»، على أن يعلن التشكيلة الوزارية الجديدة بعد مأدبة العشاء التي سيقيمها لضيوفه.

وكان أردوغان فاز في جولة الإعادة الرئاسية، الأحد الماضي، والتي جاءت بعد أسبوعين من إخفاقه في تحقيق نصر حاسم من الجولة الأولى، على 53.41% من الأصوات المعدودة، فيما حصل مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو على 46.59%.

وبحسب أحمد ينر، رئيس المجلس الأعلى للانتخابات التركية، فإن نسبة المشاركة في جولة الإعادة بلغت 84.15 في المئة، حيث أدلى 54 مليونا و23 ألفا و601 ناخب داخل وخارج البلاد بأصواتهم.

وحصل تحالف أردوغان على 323 مقعدا، فيما حاز تحالف المعارضة على 212، توزعت وفق الآتي: العدالة والتنمية 268 مقعدا، والرفاه مجددا 5، الحركة القومية 50، اليسار الأخضر 61، العمال التركي 4، الشعب الجمهوري 169، والخير 43.

Capture
Capture
تونس تركيا قيس سعيد مراسم تنصيب الرئيس أردوغان وزير الخارجية التونسي نبيل عمار انقرة

الأكثر قراءة

المتحدث العسكرى يكشف تفاصيل الحادث الأمنى على الحدود المصرية الإسرائيلية

جيل بايدن عن زيارتها لأهرامات الجيزة: “كنت محظوظة”

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

كثافات مرورية أعلى الدائرى بسبب حادث تصادم

مجلس الدولة يقضي بعدم اختصاص نظر دعوى منع تدفق اللاجئين إلى مصر

إخضاع منطقة سدود البنات مدينة أبو زنيمة لقانون حماية الآثار (نص القرار)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

أشرس الأعداء

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

حسين دعسة

انهيار مالى وشيك لـ«الأونروا» وتدعو إلى دعم ملايين اللاجئين الفلسطينيين

ماجد حبته

جيل بايدن فى القاهرة

خالد حريب

30 يونيو.. فخر وكرامة واحتفالات

صفاء النجار

ملتقى الصحبة.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-2»

لواء. محسن الفحام

الحوار بين التعليم والسكان

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة