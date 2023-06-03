وزير الخارجية التونسي يشارك فى مراسم تنصيب أردوغان رئيسًا لتركيا

بتكليف من قيس سعيد..

أعلنت وزارة الخارجية التونسية، اليوم السبت، أن الوزير نبيل عمار سيتوجه إلى العاصمة التركية أنقرة، اليوم، بتكليف من الرئيس قيس سعيد، لتمثيل تونس في مراسم حفل تنصيب رئيس تركيا رجب طيب أردوغان.

وجاء في بيان وزارة الخارجية، أنه «بتكليف من سيادة رئيس الجمهورية وعلى إثر الدعوة الموجهة من الجمهورية التركية إلى تونس، يشارك نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في مراسم تنصيب رجب طيب إردوغان، الرئيس المنتخب للجمهورية التركية، المزمع تنظيمها بأنقرة السبت 3 يونيو 2023».

ووفق التقارير يشارك 78 مسؤولاً دولياً المشاركة في حفل تنصيب الرئيس أردوغان لولاية جديدة، اليوم، بينهم 21 رئيس دولة، و13 رئيس وزراء، ورؤساء منظمات دولية.

اليمين الدستورية وزيارة ضريح أتاتورك

وكان أردوغان أدى ظهر اليوم أمام البرلمان التركي، اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لمدة خمس سنوات قادمة تنتهي في 2028.

ومن المقرر أن يزور أردوغان اليوم ضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، ليتوجه لاحقا إلى المجمع الرئاسي للمشاركة في مراسم «بدء المهام»، على أن يعلن التشكيلة الوزارية الجديدة بعد مأدبة العشاء التي سيقيمها لضيوفه.

وكان أردوغان فاز في جولة الإعادة الرئاسية، الأحد الماضي، والتي جاءت بعد أسبوعين من إخفاقه في تحقيق نصر حاسم من الجولة الأولى، على 53.41% من الأصوات المعدودة، فيما حصل مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو على 46.59%.

وبحسب أحمد ينر، رئيس المجلس الأعلى للانتخابات التركية، فإن نسبة المشاركة في جولة الإعادة بلغت 84.15 في المئة، حيث أدلى 54 مليونا و23 ألفا و601 ناخب داخل وخارج البلاد بأصواتهم.

وحصل تحالف أردوغان على 323 مقعدا، فيما حاز تحالف المعارضة على 212، توزعت وفق الآتي: العدالة والتنمية 268 مقعدا، والرفاه مجددا 5، الحركة القومية 50، اليسار الأخضر 61، العمال التركي 4، الشعب الجمهوري 169، والخير 43.