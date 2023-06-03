السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

زخم ثقافي وفني في اليوم الأول لقافلة قصور الثقافة بمركز شباب العباسية بإدفينا

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، أولى الفعاليات الثقافية والفنية، لقافلة قرية العباسية بإدفينا، ضمن جولات القوافل الثقافية، التي تجوب معظم القرى والأماكن النائية لتحقيق العدالة الثقافية بتلك المناطق.

حيث شهد مركز شباب العباسية بإدفينا، زخما ثقافيا وفنيا كبيرا في اليوم الأول لانطلاق القافلة، التي قدمت باقة متنوعة من الورش الفنية بمشاركة معظم أبناء وفتيات القرية منها، ورشة تعليم أساسيات فن الرسم والتلوين على الورق نفذها حسين القزاز، ورشة الرسم والتلوين علي الوجه مع حسن البنا وحسين القزاز، ورشة تعليم التريكو وعمل قاعدة حامل للمصحف الشريف وهلال رمضان تنفيذ نجاح عبد الهادي، ورشة تدوير الخامات من الفوم جليتر وتنفيذ أشكال منه كعروسة المولد تنفيذ إيمان جعفر، ورشة تصميم إكسسوارات وتنفيذ حلي وقلادة وغيره باستخدام الخرز الملون تنفيذ نادية حنفي، إلى جانب ورشة الحكي مع حنان الجزار التي تحدثت عن أهمية التواضع في تعاملاتنا اليومية، بالإضافة إلى ورشة اكتشاف مواهب أبناء القرية في مجالات الشعر والإلقاء والغناء والإنشاد الديني تنفيذ وائل الشبكي.

توافد أعداد كبيرة من أهالي وأبناء القرية، على المسرح المتنقل مساء للاستمتاع بأجمل الأغاني والطرب المصري الأصيل، مع العرض الفني لفرقة، أبو قير للموسيقى العربية بقيادة المايسترو سامح إبراهيم، التي أشدت بمجموعة من أروع الأغاني منها، أنا كل ماقول التوبة، بيت العز، رايحة على فين يا حاجة، إن كنت ليا وأنا ليك، علي رمش عيونها، نسم علينا الهوي، وحياتك ياحبيبي، تمر حنة، بهية، وغيرها من الأغاني وسط تفاعل وإعجاب أهالي القرية.

الفعاليات ينظمها إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، من خلال فرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني، وتقام على مدار ثلاث أيام متتالية بمركز شباب العباسية بإدفينا محافظة البحيرة.

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