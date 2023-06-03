غدًا.. انطلاق الحملة القومية لتنظيم الأسرة "حقك تنظمي" بالفيوم

تنطلق الحملة القومية لتنظيم الأسرة "حقك تنظمي" بمحافظة الفيوم، غدًا الأحد، وتستمر حتى يوم الخميس 8 /6 /2023 بجميع الوحدات الصحية والعيادات المتنقلة بمركز سنورس.

وتهدف الحملة إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة ذات الجودة لجميع المنتفعات بالمجان.

وصرّح المهندس محمود هاشم، رئيس مركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، بأنه تنفيذًا لتعليمات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالتنسيق والتعاون لتحقيق أهداف الحملة، فقد تم التنسيق مع الإدارة الصحية بسنورس لتلبية الاحتياجات.

وقامت الوحدة المحلية للمركز والوحدات المحلية بالقرى بعمل لافتات إعلانية، والدعاية لأهداف وأماكن ومواعيد الحملة، وتوفير وسائل انتقال للمنتفعات بالمناطق النائية، كما ستجري متابعة مستمرة لسير العمل لتذليل الصعوبات ومواجهة أي طارئ.