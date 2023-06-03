السبت 03 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الثانوية الأزهرية| رئيس قطاع المعاهد يوجّه بمساعدة ولى أمر قدّم اعتذارًا لابنته لحالتها المرضية

الشيخ أيمن عبد الغني
الشيخ أيمن عبد الغني

تفقد الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم السبت، يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، لجان الثانوية الأزهرية التابعة لمحافظة القليوبية، حيث قاما بزيارة لجان بنها النموذجي وفتيات بنها، أثناء أداء طلاب القسم العلمي الامتحان في مادتي الفقه والحديث، وذلك للاطمئنان على سير العمل بالامتحانات والالتزام بالتعليمات الخاصة بها، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم على الوجه الأكمل.

واطمأن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على الطلاب منذ دخولهم اللجان واستلام أوراق الإجابة وكتابة بياناتهم عليها، مؤكدا وجوب تطبيق التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، واتباع  الإجراءات الاحترازية والتأكد من انتظام الطلاب والمراقبين في اللجان، والعمل على توفير بيئة امتحانية تتسم بالهدوء والاستقرار.

وأثناء تفقده سير العمل بلجنة فتيات بنها، لاحظ رئيس قطاع المعاهد تواجد أحد أولياء الأمور خارج اللجنة يلتمس العذر لابنته عن حضور الامتحانات لمرورها بأزمة صحية، حيث وجّه فضيلته العاملين بسرعة مساعدته في إجراءات تأجيل الامتحانات لابنته، داعيا المولى، عز وجل، لها بالشفاء العاجل.

وحرص الشيخ أيمن عبدالغني على تفقد العيادات الصحية داخل اللجان، والاطمئنان على جاهزيتها واستعداداتها لحدوث أي طارئ لاتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على سلامة الطلاب.

وفي نهاية جولته، تفقد الشيخ أيمن عبدالغني ديوان عام الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، حيث عقد اجتماعا مع قيادات المنطقة: الشيخ عبدالموجود دسوقي، الوكيل الشرعي، والدكتور محمد فخري، الوكيل الثقافي، والشيخ عبدالجواد، المشرف العام على الامتحانات بالمنطقة، والدكتور أيمن السيسي، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة، حيث أكد فضيلته ضرورة التواصل والتعاون التام مع رؤساء اللجان ومساعديهم؛ لتذليل أي عقبة قد تعرقل سير العمل، حتى تحقق العملية الامتحانية المقصود منها.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طلاب وطالبات، حيث بلغ عدد المتقدمين  من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية.

الشيخ أيمن عبد الغني المعاهد الأزهرية طلاب القسم العلمي

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