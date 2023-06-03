السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بلاغ يتهم أب بحلق شعر ابنته لتأديبها في الدقهلية

القبض
القبض

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا من ضبط سائق مقيم قرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا محافظة الدقهلية بعد تعديه على ابنته القاصر وقص شعرها والتعدي عليها لارتباطها عاطفيا بأحد الأشخاص وعلمه بذلك.

كان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد تامر يحى، مأمور مركز شرطة طلخا من "سلوى.ح.م" 33 عامًا، ربة منزل بقيام طليقها "محمود.ا.ر"، 38 عامًا، سائق، بالتعدي على نجلتهما"ا"، 15 عامًا، طالبة بالصف الثالث الإعدادي والمقيمة طرفة بالضرب بالأيدي وحلق شعرها.

وتمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث المركز بقيادة الرائد محمد صلاح، رئيس المباحث، من ضبط المشكو في حقه، وبسؤاله اعترف بارتكابة للواقعة بقصد تأديب نجلته لارتباطها عاطفيًا بأحد الأشخاص في القرية وتبادل الاتهام مع الشاكية بالتعدي عليه بالسب والشتم.

حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضباط وحده مباحث شرطه طلخا سائق ميت عنتر

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