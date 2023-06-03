السبت 03 يونيو 2023
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توك شو

بعد العاصفة الترابية.. نصائح لحماية الأطفال من التقلبات الجوية

جريدة الدستور

قدّم الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، نصائح من أجل حماية الأطفال خلال فترة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، أهمها تجنب الخروج، وتغير الملابس عدة مرات باليوم، فضلًا عن الاستحمام عند الخروج والعودة للمنزل، إلى جانب غسل الوجه واليدين دوريًا.

وشدد بدران، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، على أهمية تعليم الأطفال كيفية الغرغرة وغسل الأنف جيدًا، موضحًا أن الرضع يستنشقون الأتربة والغبار 20 مرة ضعف الكبار.

ونوه عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، بأنه يجب على الأمهات عدم نشر الملابس خارج المنزل خلال الأيام الجارية كونها ستجمع الأتربة وحبوب اللقاح، مؤكدًا أهمية ارتداء الكمامة الطبية، معقبًا: "في حالة خروج الأطفال لأداء الامتحانات الخاصة بهم يجب تنظيف السطح أولا قبل الجلوس".

ولفت عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إلى أنه يجب تقليم الأظافر باستمرار كونه ينتج عنه مشكلات كثيرة للغاية، متابعًا: "خدش العين أو الجلد يعامل مثل الجرح، إذ أنه يدخل الميكروبات والمواد التي ينتج عنها الحساسية".

ونصح عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، بشرب كميات وفيرة من المياه والأعشاب الطبيعية، مع عدم تناول أدوية إلا باستشارة الطبيب مثل أدوية الحساسية التي يجب تكرارها حسب توجيهات الطبيب، منوهًا بأن عدم ارتداء السيدة الحامل للكمامة قد يعرضها لخطر الولادة المبكرة.

الدكتور مجدي بدران مجدي بدران العاصفة الترابية نصائح التقلبات الجوية حماية الأطفال

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