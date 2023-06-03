السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس "غزل المحلة": المصنع الجديد طفرة كبيرة في صناعة النسيج

الدكتور أحمد شاكر
الدكتور أحمد شاكر مع الدستور

قال الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، إنه بناء على تعليمات القيادة السياسية الخاصة بإشراك القطاع الخاص، فإنه تم الاهتمام بقطاع الصباغة لتوفير متطلبات المصانع أهم مراحل العمل في المصانع هي تنقيح وتنظيف القطن تمهيدا لغزله.

وأشار خلال جولته، اليوم، إلى الاستعداد لبدء تشغيل مصنع 4 للغزل بالمحلة الكبرى، إلى أن حجما كبيرا من الاستثمار بالمشروع كان الاهتمام بالبنية التحتية مثل توفير الكهرباء وتحقيق نسبة الرطوبة المطلوبة لعمل المصانع.

فيما عرض الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى تقريرا عن مراحل تطوير المصنع، وقال إن صناعة الغزل والنسيج المصرية نجحت أن تمثل 40% من حجم الاقتصادي المصري خلال فترة من تاريخ مصر، حيث كانت الدولة مسؤولة عن تصدير الموضة للعالم وكان لأهميتها أن الملك فاروق ملك مصر، زار المصنع، مشيرا إلى أن مساحة مصانع الغزل والنسيج تمثل 33% من مساحة مدينة المحلة حيث تصل إلى 600 فدان.

وأضاف شاكر أن مصنع غزل 4 والذي سيبدأ عمله التجريبي، تبلغ مساحته 24 ألف متر، وتم إنشاؤه على مصنع موجود بالفعل، حيث تم الانتهاء من تطوير 94% من بنيته الأساسية، موضحا أنه تم تطوير مهارات العمال خلال فترة إعادة تأسيس وتطوير المصنع.

وأوضح أن المصنع سيكون مسؤولا عن إنتاج 3 أنواع من الغزل، قائلا: "المصنع يعتبر تاريخا جديدا في وزارة قطاع الأعمال، لأنه سيلبي متطلبات السوق الخارجي والداخلي، حيث إن مصر تستورد خيوط غزل الطرف المفتوح، وهو المستخدم في صناعة البنطلون الجينز، فضلا عن إنتاج خيوط الغزل المسرح وهو المستوى الثاني في صناعة الولايات والفوط، وكذلك خيوط الكومباكت والموجود به شعيرات يصبح أكثر متانة".

الاقتصادي المصري القيادة السياسية الغزل والنسيج العضو المنتدب النسيج المصري المحلة الكبري

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