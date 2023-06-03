السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

صدر حديثًا.. ترجمة إنجليزية من رواية "الغرق" لـ حمور زيادة

حمور زيادة
حمور زيادة

صدرت حديثا عن دار إنترلينك في الولايات المتحدة الأمريكية، الترجمة الإنجليزية من رواية "الغرق.. حكايات القهر والونس" للروائى السودانى حمور زيادة، وترجمة بول ستاركي.

وتدور أحداث رواية "الغرق: حكايات القهر والونس" فى قرية سودانية بنهاية الستينيات وتبدأ أحداثها مع وصول جعفر النميرى للسلطة، وتغطى الرواية فترة زمنية تبتدئ منذ ثلاثينيات القرن العشرين حتى بداية السبعينيات، حيث تتناول صراعا دراميا مجتمعيا فى قرية "حجر نارتي"، بشمال السودان فى صراعات بين بيت العمدة وبيت البدري والوضع الاجتماعى للرقيق، بعد إقرار قوانين إلغاء الرق فى السودان.

وعند الدخول إلى حياة أهل بيوت ودروب حجر نارتى تكثر الشخصيات والأسماء لكن تظل المرأة هى محور الأحداث، وهى الشخصية فايت ندو صاحبة العريش القريب من المرسى النيلى الذى تقدم فيه الشاى والقهوة لكل قادم للقرية أو راحل عنها.

ومواصفات فايت ندو أنها امرأة فى منتصف الأربعينات ولدت لأم من الإماء فى عهد مضى لكنها وقعت فى المحظور ذاته حين أنجبت ابنتها عبير خارج إطار الزواج.

ومن أجواء الرواية نقرأ: 
تكدس الأهالي أمام العيادة رجالا ونساء وأطفالا. ستعيش هذه الحكاية طويلا وتمتزج بالونس. "ليلة حنة عبد الحفيظ البدري لُدِغ عبد الرازق". ستتبدل الحكاية وتتغير. تزاوجها تفاصيل متخيلة، وتفارقها حقائق حدثت. في الونس لا يهم ما حدث. إنما يهم أن تكون الحكاية ممتعة حين تُروى.

بول ستاركي؛ باحث بريطاني ومترجم متخصص مجال الأدب العربي، ولد في لندن عام 1947، درس اللغة العربية و اللغة الفارسية في جامعة أكسفورد، حيث كتب رسالة الدكتوراة حول أدب توفيق الحكيم، وترجم العديد من الروايات العربية إلى الانكليزية. يشغل الآن منصب رئيس قسم اللغة العربية في جامعة درام، وهو كذلك معاون مدير مركز الدراسات المتقدّمة للعالم العربي.

دار إنترلينك الغرق رواية حمور زيادة بول ستاركي حكايات القهر والونس

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