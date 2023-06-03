بنسبة نجاح 83.31%.. محافظ كفرالشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، نتيجة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/ 2023، بنسبة نجاح 83.31%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 96.82%، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 95.88%.

وأوضح اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية 63 ألفًا و308 طلاب وطالبات، تغيب منهم 370 طالبًا وطالبة، حضر منهم الامتحانات 62 ألفًا و938 طالبًا وطالبة، ونجح منهم 52 ألفًا و432 طالبًا، بنسبة 83.31%.



جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ، وجلال بازينه، رئيس غرفة النظام والمراقبة، وصلاح حسنين، وكيل لجنة النظام والمراقبة، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات.