بايرن ميونخ ينافس كبار أوروبا لضم جيريرو من دورتموند

يحوم الغموض حاليًا حول مستقبل النجم البرتغالي رافاييل جيريرو، الظهير الأيسر لفريق بروسيا دورتموند الألماني، رفقة ناديه في الميركاتو الصيفي.

وكان دورتموند قد أعلن رحيل رافاييل جيريرو عن صفوف الفريق بعد نهاية الموسم الحالي 2022-2023، ليُصبح لاعبًا حرًا بعد انتهاء عقده.

بايرن ميونخ ينافس كبار أوروبا على ضم جيريرو من دورتموند

ووفقًا لما الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق "فابريزيو رومانو"، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" العالمية، فإن رافاييل جيريرو يدرس جميع العروض المُقدمة له للتعاقد معه في الصيف.

وأفاد الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو"، أن أندية بايرن ميونخ الألماني، أتلتيكو مدريد الإسباني ونيس الفرنسي أبدوا رغبتهم في الحصول على خدمات جيريرو في الصيف، في صفقة انتقال حر بالمجان.

وأكد الصحفي الإيطالي "رومانو" عبر حسابه على "تويتر"، أنه من المتوقع أن يحدد جيريرو وجهته المقبلة خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشارت التقارير الصحفية، إلى أن نادي بايرن ميونخ لا ينوي تفعيل بند شراء النجم البرتغالي جواو كانسيلو، والذي يبلغ قيمته 70 مليون يورو، وبالتالي فإن اللاعب سيعود إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي بعد انتهاء فترة إعارته.

وبناءً عليه، تبحث إدارة بايرن ميونخ عن ظهير أيسر آخر، الأمر الذي يجعله يخوض المنافسة بقوة مع كبار أوروبا على ضم رافاييل جيريرو في الصيف.

وكان الظهير الأيسر البرتغالي، صاحب الـ29 عامًا، انتقل إلى صفوف دورتموند في صيف 2016، أي منذ 7 سنوات، قادمًا من لوريان الفرنسي، مقابل 12 مليون يورو.

من ناحية أخرى، يستعد فريق بايرن ميونخ للاستغناء عن لاعب آخر في الميركاتو الصيفي، وهو المدافع الفرنسي بنيامين بافار، في ظل اهتمام نادي برشلونة الإسباني بالحصول على خدماته.