"نزلة معوية" تبعد ناصر منسى عن التدريبات الجماعية للزمالك

حصل ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من التدريبات التي أقيمت صباح اليوم السبت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بسبب معاناة اللاعب نزلة معوية، مما دفع الجهاز الفني لمنحه راحة بالتنسيق مع الجهاز الطبي للفريق.

ووضع الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة برنامجًا علاجيًا للاعب حتى يتعافى ويعود للمشاركة مع الفريق في التدريبات المقبلة.

الجهاز الفني يقسم اللاعبين لمجموعات



قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بتقسيم اللاعبين لأكثر من مجموعة لأداء فقرة تدريبات خططية على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم.

وركز الجهاز الفني للفريق مع اللاعبين على بعض الجوانب التكتيكية الخاصة بخطة اللعب ومن بينها نقل الكرة بالشكل السليم في أقل فترة زمنية بجانب الاهتمام بتمركز اللاعبين داخل المستطيل الأخضر.

وحرص "أوسوريو" المدير الفني، ومدحت عبدالهادي المدرب العام، على نقل التعليمات الفنية بشكل متواصل للاعبين وتصحيح بعض الأمور الخططية.

وخاض اللاعبون تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب، تم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها، في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الإثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.