بنزيما يتواصل مع رونالدو بعد وصول العرض السعودى

أفادت تقارير صحفية بأن الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني، تواصل مع زميله السابق في الميرنجي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إن بنزيما تواصل مع كريستيانو رونالدو قبل أيام قليلة ليسأله عن بعض الأمور في السعودية.

وأضاف التقرير أن رونالدو لم يتردد أبدًا بإقناع بنزيما بالقدوم إلى السعودية، لكن يبدو أنه غيّر رأيه لاحقًا.

ويلعب بنزيما ضمن صفوف فريق ريال مدريد منذ انضمامه من فريق ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2009، وساهم في العديد من النجاحات مع الفريق الملكي وعلى رأسها التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات، من بينها 3 مرات متتالية.



ولعب بنزيما 647 مباراة بقميص ريال مدريد، وسجل 353 هدفًا وصنع 165 لزملائه في ريال مدريد؛ من أصل 795 مباراة لعبها طوال مسيرته الاحترافية وسجل 419 هدفًا وصنع 192 لزملائه.

وزعمت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن كريم بنزيما لن يوافق على العرض المقدم من نادي اتحاد جدة السعودي، وسيبقى في صفوف ريال مدريد حتى نهاية عقده في يونيو 2024.

وكشف تقرير نشرته الصحيفة الإسبانية عن استمرار بنزيما في صفوف الريال خلال السنة المتبقية في عقده، وهذا الأمر ما كان يفكر فيه اللاعب وإدارة المرينجي.

وشدد التقرير الذي نشرته "ماركا" على أن بنزيما يرغب في الخروج من ريال مدريد عبر الباب الكبير، وأن الفرنسي لا يزال يشعر بكونه قادرًا على تقديم موسم آخر في صفوف المرينجي.