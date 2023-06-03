نائب رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكليتى الآداب والعلوم

أكد الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني داخل كليات الجامعة وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها نائب رئيس الجامعة، اليوم السبت، لمتابعة سير الامتحانات بكليتي الآداب والعلوم، يرافقه الدكتور لطفى أبوسالم عميد كلية العلوم، والدكتور محمد أبوعرب القائم بعمل عميد كلية الآداب، ووكلاء الكليتين، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

واطمأن نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب خلال جولته على انتظام لجان الامتحانات بالكليتين طبقا للقواعد المنظمة، وكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل اللجان، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات، مشيداً بتجهيزات الكليتين لأعمال الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات.