السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إخماد حريق بعقار فى أطفيح

سيارة إطفاء
سيارة إطفاء

نشب، اليوم، حريق بعقار بمنطقة أطفيح بمحافظة الجيزة، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق قبل امتداده للعقارات المجاورة، وتم تحرير محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

كانت بداية الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا باشتعال حريق بعقار في منطقة العجمي بأطفيح، وتم الدفع برجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من السيطرة على النيران وإخمادها دون إصابات، وقبل امتدادها للعقارات المجاورة.

أجرى رجال المباحث معاينة للعقار لتحديد الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

التحقيق الحماية الخسائر السيطرة على النيران النيابة التحقيق بمحافظة الجيزة

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