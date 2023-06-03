السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نقابة المهندسين: مصر قبل 30 يونيو عانت من نقص شحنات الغاز

المهندس أحمد الشناوي
المهندس أحمد الشناوي

أكد المهندس أحمد الشناوي، وكيل شعبة الكهرباء بالنقابة العامة للمهندسين، أن قطاع الكهرباء شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الـ10 الماضية في أعقاب ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أن الطاقة المولدة في مصر قبيل ذلك التوقيت كانت 21 ألف ميجا وات، فيما كانت الأحمال 28 ألف ميجا وات.

وقال الشناوي خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم، إن الدولة المصرية قبل 30 يونيو كانت تعاني نقصا كبيرا في شحنات الغاز، ولكن الأمر تغير تمامًا بعد تولى الرئيس السيسي الحكم، حيث اعتبر أن الكهرباء أمن قومي، وتم رفع القدرات الكهربائية بشكل كبير.

ولفت وكيل شعبة الكهرباء بالنقابة العامة للمهندسين، إلى أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق طفرة كبيرة في عهد الرئيس السيسي، وخاصة في ظل مشروعات الكهرباء، وأبرزها التعاقد مع شركة سيمنس، بالإضافة للاعتماد على الطاقات المتجددة.

مصر تخوض تحديا كبيرا بتصدير الكهرباء

وأوضح وكيل شعبة الكهرباء بالنقابة العامة للمهندسين، أن مصر تخوض تحديا كبيرا بتصدير الكهرباء، وهناك ربط مع ليبيا، وستتم زيادة الطاقة لـ42 ميجا، وربط آخر مع السودان، وآخر مع الأردن.

وتابع: «تم توقيع اتفاقية لربط الكهرباء مع المملكة العربية السعودية، ثم باقي دول الخليج، وهذا الربط بمثابة قوة اقتصادية، مضيفًا أن مصر بصدد تصدير الكهرباء لأوروبا، وهذا الأمر حلم كبير اقترب تحقيقه».

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