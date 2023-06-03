السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لعامل أصاب شقيقين بسبب خلاف على 400 جنيه

الدائرة الحادية عشر
الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط

عاقبت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط شخصًا بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، أصاب شقيقين أحدهما بعاهة مستديمة بسبب خلاف على 400 جنيه بعزبة شيحة بمركز الفتح.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبدالغفار، وعضوية المستشارين أحمد عبدالتواب صالح، رئيس بالمحكمة، وأسامة علي فراج وأحمد حسونة عزب نائبي رئيس المحكمة، وأمانة سر سيد علي بكر وأحمد سمير غويل.

تعود وقائع القضية رقم 12127 لسنة 2021 جنايات مركز الفتح إلى ورود بلاغ لمركز شرطة الفتح بوصول "غيطاني . أ . ش" وشقيقه "كرم" إلى مستشفى أسيوط الجامعي مصابين، الأول بطلق ناري مما تسبب في حدوث عاهة مستديمة والثاني بطلق ناري.

وتوصلت تحريات ضباط وحدة مباحث مركز الفتح إلى وقوع مشاجرة بين المجني عليهما والمتهم "حسن . هـ  . ح" بسبب مطالبة المجني عليه الأول للمتهم بسداد 400 جنيه دائن بها، على إثرها قام المتهم بإحضار سلاح ناري "بندقية آلية"، وقام بإطلاق عدة أعيرة نارية صوب المجني عليهما.

وعاقبت، في وقت سابق، الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط شابًا بالسجن المشدد 15 عامًا وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في المواد المخدرة.

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