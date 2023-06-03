السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 3 في حادث تصادم بمنطقة ابنى بيتك في أكتوبر

اسعاف
اسعاف

أصيب  صباح اليوم 3 في حادث تصادم سيارة ملاكى برصيف الطريق بمنطقة ابنى بيتك بمدينة 6 أكتوبر وعلى الفور تم نقلهم إلي المستشفى  وتم رفع حطام الحادث بالكامل.

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً  بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى برصيف الطريق فى مدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير ميكروباص أختلت عجلة القيادة بيد السائق واصطدمت السيارة بالرصيف نتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص جري نقلهم إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

أجهزة الأمنية إصابة 3 أشخاص الحادث الرصيف المستشفى

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