إصابة 3 في حادث تصادم بمنطقة ابنى بيتك في أكتوبر

أصيب صباح اليوم 3 في حادث تصادم سيارة ملاكى برصيف الطريق بمنطقة ابنى بيتك بمدينة 6 أكتوبر وعلى الفور تم نقلهم إلي المستشفى وتم رفع حطام الحادث بالكامل.

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى برصيف الطريق فى مدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير ميكروباص أختلت عجلة القيادة بيد السائق واصطدمت السيارة بالرصيف نتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص جري نقلهم إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.