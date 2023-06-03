إدراج 37 جامعة مصرية بتصنيف التايمز البريطانى لأهداف التنمية المستدامة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إدراج 37 جامعة مصرية ضمن نتائج تصنيف التايمز البريطاني لأهداف التنمية المستدامة لهذا العام 2023.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، بأنه فيما يخص ترتيب الجامعات المصرية داخل كل هدف من أهداف التصنيف للتنمية المستدامة، بتصنيف التايمز البريطاني جاءت النتائج على النحو التالي:

- إدراج 28 جامعة مصرية في الهدف الأول والمختص بالقضاء على الفقر، وحققت جامعة القاهرة المركز الأول بين الجامعات المصرية في هذا الهدف، وحصلت على الترتيب 56 على مستوى العالم، تليها جامعة أسيوط محققة الترتيب 101-200 ضمن أفضل الجامعات على مستوى العالم.

- إدراج 21 جامعة مصرية في الهدف الثاني (القضاء التام على الجوع)، وجاءت جامعات أسوان، وبنى سويف، والقاهرة، وقناة السويس، والزقازيق محققة الترتيب 101-200 عالمياً، وحصلت جامعات عين شمس، وأسيوط، وكفر الشيخ، والمنصورة، والوادي الجديد، وجنوب الوادي على الترتيب 201-300 عالمياً.

- إدراج 34 جامعة مصرية في الهدف الثالث الخاص بالصحة الجيدة والرفاه، وتصدرت جامعة أسوان ترتيب الجامعات المصرية لهذا المؤشر، وحصلت على ترتيب يتراوح بين 301-400 على مستوى العالم.

- إدراج 32 جامعة مصرية في الهدف الرابع الخاص بالتعليم الجيد، وجاءت جامعة المستقبل محققة الترتيب 101 – 200، وتليها جامعات الوادي الجديد، وبورسعيد محققة الترتيب 201 -300.

- إدراج 31 جامعة في الهدف الخامس (المساواة بين الجنسين) حيث تصدرت جامعة الإسكندرية ترتيب الجامعات المصرية لهذا الهدف، وجاءت في المركز 201- 300.

- إدراج 25 جامعة مصرية في الهدف السادس المختص بالمياه النظيفة والنظافة الصحية، حيث تصدرت جامعة عين شمس ترتيب الجامعات المصرية لهذا الهدف، وحصدت المرتبة 33 في ترتيب الجامعات على مستوى العالم، وجاءت كل من: الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة المنصورة محققة ترتيب يتراوح بين 101-200 على مستوى العالم.

- كما أدرجت 29 جامعة مصرية في الهدف السابع المعني بالطاقة النظيفة بأسعار معقولة، وجاءت جامعة الزقازيق في المرتبة 29 على مستوى العالم، وحصلت جامعة المنصورة على المرتبة 40 على مستوى العالم في هذا الهدف، وحصلت كل من الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة جنوب الوادى على الترتيب 55، وجاءت جامعات عين شمس، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وأسيوط، وبنى سويف، ودمياط، والمستقبل، وقناة السويس فى الترتيب 101-200 على مستوى العالم.

- وأدرجت 23 جامعة مصرية في الهدف الثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد) فقد حصلت كل من: الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، وجامعة 6 أكتوبر، على ترتيب يتراوح ما بين 101-200 ضمن أفضل جامعات العالم.

- أدرجت 24 جامعة مصرية في الهدف التاسع المختص بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، حيث حصلت جامعة المنصورة على المرتبة 76، وجامعة أسيوط على ترتيب يتروح بين 201-300.

- وتم إدراج 27 جامعة مصرية في الهدف العاشر المختص بالحد من أوجه عدم المساواة، وحصدت جامعتا القاهرة والمنصورة ترتيب يتراوح بين 101 – 200 على مستوى العالم.

- كما أدرجت 25 جامعة مصرية في الهدف الحادي عشر (مدن ومجتمعات محلية مستدامة)، وجاءت جامعة أسوان محققة الترتيب 64 ضمن أفضل جامعة لهذا الهدف، وجاءت جامعات عين شمس، ودمياط، والزقازيق، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، فى ترتيب يتراوح ما بين 201 - 300 على مستوى العالم.

- وأدرجت 18 جامعة مصرية في الهدف الثاني عشر المختص بالاستهلاك والإنتاج، وجاءت الجامعة الأمريكية بالقاهرة محققة ترتيب 101-200، وجامعات كفر الشيخ، وطنطا، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري محققة الترتيب 201-300 على مستوى العالم.

- كما أدرجت 26 جامعة مصرية فى الهدف الثالث عشر (العمل المناخي)، وجاءت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري محققة ترتيب يتراوح ما بين 101-200، وكل من جامعات: أسوان، وبنى سويف، ودمياط، وكفر الشيخ، والمنصورة، وطنطا، والجامعة الأمريكية بالقاهرة محققة ترتيب يتراوح بين 201-300 على مستوى العالم.

- إدراج 13جامعة مصرية في الهدف الرابع عشر (الحياة تحت الماء) وجاءت جامعات بنها، والمنصورة، وقناة السويس، والزقازيق محققة ترتيب يتراوح ما بين 101-200، وحصلت جامعات أسيوط، وبنى سويف، والقاهرة، ودمياط، وحلوان، وكفر الشيخ، وجنوب الوادي، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، على الترتيب 201-300 عالمياً.

- وأدرجت 15 جامعة مصرية في الهدف الخامس عشر (الحياة في البر) وحصلت جامعة المنصورة على ترتيب يتراوح ما بين 101-200، وجامعات أسيوط، وبنها، ودمياط، وكفر الشيخ، وقناة السويس على الترتيب 201 -300 على مستوى العالم.

- كما أدرجت 21 جامعة مصرية في الهدف السادس عشر المعني بالسلام والعدل والمؤسسات القوية، وحصلت جامعات عين شمس، ودمياط، والمنصورة على ترتيب يتراوح بين 201-300.

- وأدرجت 38 جامعة مصرية في الهدف السابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف)، حيث حصلت جامعة أسوان على ترتيب 57 على مستوى العالم، وجامعات الإسكندرية، والمنصورة، والجامعة الأمريكية بالقاهرة على ترتيب 201-300 عالمياً.