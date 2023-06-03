تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام السيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، اليوم السبت، لمتابعة ديربي مانشستر في المباراة النهائية من المسابقة.

يلتقي فريق مانشستر يونايتد بغريمه وجاره مانشستر سيتي، في ديربي قوي ومثير على ملعب "ويمبلي"، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام السيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

من المرجح أن يكون تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام السيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: وان بيساكا - رافائيل فاران – فيكتور لينديلوف - لوك شاو.

خط وسط الملعب: كاسيميرو – كريستيان إريكسن – برونو فيرنانديز - جادون سانشو.

في خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو - ماركوس راشفورد.

معلق مباراة مانشستر سيتي واليونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

سيتولى المعلق الرياضي "عامر الخوذيري" مهمة التعليق على أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي ستُذاع عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مشوار مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي

- وكان فريق مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، قد تأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما تغلّب على شيفليد يونايتد بثلاثة نظيفة، في الدور نصف النهائي من المسابقة.

- بينما خطف فريق مانشستر يونايتد، تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، بطاقة التأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه على برايتون بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.