غيوم ورياح مثيرة للأتربة تضرب الوادى الجديد (صور)

شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم، غيومًا كثيفة غطت سماء المحافظة ونشاط رياح مثيرة للأتربة، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة التي تصل إلى 37 درجة مئوية في بعض المناطق.

وشهد مركز الداخلة، صباح اليوم، نشاط رياح مثيرة للأتربة وغيومًا كثيفة في السماء لليوم الثالث على التوالي، مما أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية بكافة المناطق. وأعلنت محافظة الوادي الجديد عن توافر كافة الاستعدادات اللازمة تحسبًا لأية حالات سلبية تنتج عن الطقس السيئ، وكثّف رجال المرور من تواجدهم على الطرق الرئيسية والميادين العامة تحسبًا لأي حوادث قد تحدث بسبب شدة الرياح في المناطق المتطرفة والمكشوفة.

ورفعت المحافظة درجة الاستعداد والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى المراكز، وتم التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية.

ووجهت المحافظة جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة بسبب سوء الطقس،

واستمرار تفعيل غرفة عمليات المحافظة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين.

كما أعلنت المحافظة عن استعدادها لمواجهة أي حالات طارئة من الأمطار والسيول حال حدوثها، من خلال لجنة الأزمات والكوارث بالمحافظة، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، تحسبا لوقوع أية حوادث أو طوارئ أو تغيرات حالة الطقس على مستوى كافة المراكز، خاصة فى المناطق النائية والمعرضة لهبوب العواصف والرياح عليها، وتزامنا مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها بعض محافظات مصر.

كما رفعت مديرية الصحة، ومرفق الإسعاف، وإدارة الحماية المدنية، درجة الاستعداد، تحسبا لوقوع أي حوادث أو طوارئ تزامنا مع التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، اليوم السبت، انخفاضا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 4: 5 درجات، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح محدود مع وجود فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء.