السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"الاستشراق هيمنة مستمرة" يتصدر قائمة الأعلى مبيعا بالمركز القومى للترجمة

الاستشراق هيمنة مستمرة
الاستشراق هيمنة مستمرة

"الاستشراق هيمنة مستمرة" يتصدر قائمة الأعلي مبيعًا بالمركز القومي للترجمة، حيث أعلن المركز القومي للترجمة، برئاسة دكتورة كرمة سامي، عن قائمة الأعلي مبيعًا بين إصدارات المركز خلال شهر مايو.

وكتاب "الاستشراق هيمنة مستمرة"، للمؤرخ الأمريكي بيتر جران، والصادر حديثًا في نسخته العربية عن المركز القومي للترجمة، من ترجمة المترجمة سحر توفيق، ومراجعة المؤرخ دكتور عاصم الدسوقي.  

وفي كتابه "الاستشراق هيمنة مستمرة .. المؤرخون الأنجلو ــ أمريكيون ومصر الحديثة"، يقدم بيتر جران شرحا لتاريخ الدراسات  الأنجلو ــ أمريكية لمصر الحديثة، استنادًا إلى قراء للأعمال البحثية التي كتبت خلال القرن الماضي. 

ويحاول "جران" في كتابه "الاستشراق هيمنة مستمرة"، وضع نظرة عامة تركز علي تاريخ النمط المنهجي السائد في الدراسات التي تتناول مصر منذ عصر التخصص الأكاديمي الجامعي حتي الآن ــ أي تقريبا منذ سنوات العقد 1890 فصاعدًا يهدف من ذلك أولًا: أن يقدم كتابًا مفيدًا في مجاله، وثانيًا أن يكون كتابًا يجذب الباحثين في الميادين الأخرى إلى دراسة بعض القضايا الرئيسية التي يمكن أن تثار هنا. 

وفي المركز الثاني جاءت النسخة العربية لرواية "الأفريكانية " من تأليف أريانا داجنينو ومن ترجمة مروى ممدوح سالم.

 و في المركز الثالث "دراسات عن المماليك في مصر" من تأليف ديفيد اّيالون، و من ترجمة علي السيد علي.

‎ثم جاءت القائمة بالترتيب التالي :"أهل التشريع و أهل التأويل.. في الحداثة و ما بعد الحداثة و المفكرين"، "الكوزموبوليتانية السكندرية" ،"المنطق .. نظرية البحث"، "مغامرة المنهج"، "المادة والعقل.. بحث فلسفي"، "نهب المصريين .. قصة عار"، "قصة كوريا .. فهم الكوريين وثقافتهم"، "تدبر الكِبّر"، "مقدمة في الأناجيل الثلاثة"، "التصوير الحديث في مصر"، "هل يصبح الإسلام ديمقراطيًا" ،"ما بعد التاريخ" ،"أخلاق الحداثة" ،"العلم عند العرب"، "مصر بعد الفراعنة .. من الإسكندر حتى الفتح العربي" و "الفنون التشكيلية في جمهورية مصر العربية.

الاستشراق هيمنة مستمرة يتصدر قائمة الأعلي مبيعا بالمركز القومي للترجمة المؤرخ الأمريكي بيتر جران رواية الأفريكانية

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