السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مى كساب عن دورها فى “جعفر العمدة”: “محدش ينفع يعمل ثريا غيرى”

مى كساب
مى كساب

أعربت الفنانة مي كساب عن سعادتها بنجاح دورها في مسلسل "جعفر العمدة"، قائلة: "حب الجمهور وتقديره ده أهم نجاح بالنسبة لنا". 

وأضافت الفنانة مي كساب خلال لقاءها ببرنامج "ليالي تن" الذي تقدمه الإعلامية بوسي شلبي، عبر فضائية ten، أن مسلسل "اللعبة" ساعدها على استرجاع جمهور الأطفال الذي حرصت  طوال مسيرتها الفنية على الاهتمام به، حيث يعتبر علامة فارقة بالنسبة لها، معقبة: "خلال 10 سنين جمهور الأطفال ده راح مني، لأنه فجأة الصغيرين دول كبروا، لكن اللعبة رجعتهم لي، وكانوا في ظهري في جعفر العمدة". 

وأوضحت الفنانة مي كساب،  أن هناك عدل في ورق المخرج محمد سامي، لافتة إلى أنه كتب كل أدوار مسلسل "جعفر العمدة" بحرفية شديدة، معقبة: "أنا بالذات عشقت دوري في مسلسل "جعفر العمدة" وحسيت إنه محدش ينفع يعمل دور "ثريا" غيري، لأن كان دور ثري جدًا وكانت أي ممثلة تتمناه، فأنا محظوظة إن الدور ده كان من نصيبي".

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