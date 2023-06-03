كبير الاقتصاديين الأمريكيين: الولايات المتحدة تتجه إلى "هبوط صعب" هذا العام

حذر ديفيد روزنبرج، كبير الاقتصاديين والمحلل الاستراتيجي البارز لدى مؤسسة روزنبرج للأبحاث، من أن الاقتصاد الأمريكي مثل "رجل ميت يمشي" والولايات المتحدة تتجه إلى "هبوط صعب" في وقت لاحق من هذا العام.

وقال روزنبرج، في تصريحاته أن الاحتياطي الفيدرالي يتسبب في ضرر كبير للاقتصاد الأمريكي إذا استمر في رفع أسعار الفائدة بقوة، لافتا الي أنه أكثر ميلًا إلى الاتجاه الهبوطي بشأن الاقتصاد الأمريكي.

وقال رئيس أبحاث روزنبرج : "لا تصدق الضجيج، فالاقتصاد الأمريكي رجل ميت يمشي".

قال روزنبرج: “تنظر إلى الولايات المتحدة ويبدو لي أننا ما زلنا نقوم بهذا الانتقال من التوسع إلى الركود، وأعلم أنه من المثير للجدل الحديث عن دخول الولايات المتحدة إلى الركود، لمجرد أن المؤشرات المتأخرة والمتزامنة تخبرك بأننا في شيء جديد يضرب بالعلامة التجارية حول عدم الهبوط أو الهبوط السهل، نحن نتجه في النصف الثاني من العام”.

كما وجه الخبير الاقتصادي انتقادات إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أيضًا ، قائلاً إنه يختار مقياسًا مفضلًا للتضخم ويمكن أن يتسبب في ضرر كبير للاقتصاد الأمريكي إذا استمر في رفع أسعار الفائدة بقوة.

وضاعف روزنبرج مخاوف الانكماش، مضيفًا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد حقق بالفعل هدف التضخم البالغ 2 ٪ وفقًا لمعايير أخرى غير مؤشر أسعار المستهلك.

وقال عن البنك المركزي "إنهم يرفضون فقط تصديق ذلك بسبب الغطرسة، مشيرا الي أنهم سوف يسحقون الاقتصاد لافتا الي انه لم نر الآثار الكاملة للتشديد حتى الآن".

وأقر مجلس الشيوخ الأميريكي في وقت متأخر الخميس (بالتوقيت المحلي)، اتفاق تعليق سقف الدين، مجنباً الولايات المتحدة التخلف عن سداد ديونها.

ويمنح تصويت المجلس على القرار بسرعة، الاقتصاد الأميريكي عدة أيام إضافية قبيل الموعد النهائي لنفاد وزارة الخزانة الأميريكية من الأموال في 5 يونيو.