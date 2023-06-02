"الشاهد"| سامح عاشور: 30 يونيو نموذج للثورة السلمية

قال سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، إن المشهد في 30 يونيو نموذج للثورة السلمية، وكيفية استخدام القوة بشكل سلمي.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "لم تتحرك أي كتائب مسلحة للاستيلاء على الحكم، وإنما حراك سلمي حاصر الإخوان، وهم الذين سعوا للحصار".

وأردف: "الشارع المصري كله، كان يشعر بوطنية الجيش، وأنه سيدعم قرار الشعب، وكلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي حينها أثارت الطمأنينة داخل نفوس الشعب عندما أكد أنه لن يسمح لأحد برفع السلاح في وجه الشعب".

وتابع: "شعور المواطنين أن الجيش سيحمي الحراك ومطالبه المشروعة، شجع المواطنين على الحراك".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يومياً على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.