حياة كريمة.. "مطبخ المصرية" يجوب المحافظات لتمكين المرأة الريفية

تمكنت المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” من تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وخاصة المرأة المصرية الريفية بتدريبهن على حرف تساعدهم في حياتهم، ومنها مبادرة "مطبخ المصرية" وهي مبادرة مجتمعية ذو بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات بالإضافة الى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر احتياجا، المطابخ الكبرى وإعداد الولائم وإنتاج الوجبات الجاهزة كنواة لمشروع صغير في قرى حياة كريمة.

قالت بسمة مراد أحد سيدات مطبخ المصرية: "ساعدتنا تلك المبادرة في إعداد الطبخ وطرق الولائم وإعداد وتجهيز الأغذية والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدة فى المطبخ على طريقة الفنادق لمساعدتنا في ظروف الحياة".

وتابعت بسمة: "التدريب تمكن من مساعدتنا في إعداد مشروع خاص بنا ويقوم بتدريبنا أحد الطهاة الماهرين، للتعرف على طرق التخطيط، وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم".

وأكدت عدد من السيدات على الدعم الكامل الذي يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي لتمكين المرأة المصرية، أن المبادرة استهدفت السيدات لتمكينهم من إعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة وسلامة الغذاء ومساعدتنا على عمل مشاريع خاصة بالطعام بعد التدريب وأنها حرصت على عمل مشروع عن طريق جروب بيع المأكولات الجاهزة على “فيس بوك” وأن التدريب ساعدها في إعداد الولائم والعزومات بأسعار مخفضة وطرق إبداعية.

يذكر أن "مطبخ المصرية" مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفى للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات والتعريف بالتجهيزات الأساسية للمطابخ من أجهزة وأدوات كذلك التعريف بمهارات تقديم الأكل وتنظيم السفرة وتعبئة وتغليف الوجبات والمعايير الصحية لتقديم وجبات متكاملة.

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