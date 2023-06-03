السبت 03 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حياة كريمة.. "مطبخ المصرية" يجوب المحافظات لتمكين المرأة الريفية

مطبخ المصرية
مطبخ المصرية

تمكنت المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” من تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وخاصة المرأة المصرية الريفية بتدريبهن على حرف تساعدهم في حياتهم، ومنها مبادرة "مطبخ المصرية" وهي مبادرة مجتمعية ذو بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات بالإضافة الى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر احتياجا، المطابخ الكبرى وإعداد الولائم وإنتاج الوجبات الجاهزة كنواة لمشروع صغير في قرى حياة كريمة.

قالت بسمة مراد أحد سيدات مطبخ المصرية: "ساعدتنا تلك المبادرة في إعداد الطبخ وطرق الولائم وإعداد وتجهيز الأغذية والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدة فى المطبخ على طريقة الفنادق لمساعدتنا في ظروف الحياة".

وتابعت بسمة: "التدريب تمكن من مساعدتنا في إعداد مشروع خاص بنا ويقوم بتدريبنا أحد الطهاة الماهرين، للتعرف على طرق التخطيط، وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم".

وأكدت عدد من السيدات على الدعم الكامل الذي يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي لتمكين المرأة المصرية، أن المبادرة استهدفت السيدات لتمكينهم من إعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة وسلامة الغذاء ومساعدتنا على عمل مشاريع خاصة بالطعام بعد التدريب وأنها حرصت على عمل مشروع عن طريق جروب بيع المأكولات الجاهزة على “فيس بوك” وأن التدريب ساعدها في إعداد الولائم والعزومات بأسعار مخفضة وطرق إبداعية.

يذكر أن "مطبخ المصرية" مطبخ مجتمعي  ذو بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفى للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات والتعريف بالتجهيزات الأساسية للمطابخ من أجهزة وأدوات كذلك التعريف بمهارات تقديم الأكل وتنظيم السفرة وتعبئة وتغليف الوجبات والمعايير الصحية لتقديم وجبات متكاملة.

FB_IMG_1685735782718
FB_IMG_1685735782718

FB_IMG_1685735779036
FB_IMG_1685735779036
FB_IMG_1685735780797
FB_IMG_1685735780797
FB_IMG_1685735786454
FB_IMG_1685735786454
مطبخ المصرية حياة كريمه حياة مطبخ تمكين المرأة المصرية

الأكثر قراءة

اتصال هاتفي بين الفريق أول محمد زكى ووزير الدفاع الإسرائيلى لبحث ملابسات حادث اليوم

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

سقوط شاب من مصعد عقار فى الشيخ زايد

لينك بوابة الأزهر الإلكترونية لتقديم الصف الأول الابتدائي 2023

بنسبة نجاح 79.10%.. محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

مساعد وزير السياحة والآثار يتفقد متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وثيقة زواج

علي سعدة

شعب خدوم بطبعه

د. منى حلمى

أشرس الأعداء

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة