من أول مرة.. معرض تشكيلي للفنانة وفاء أحمد حسين بقصر ثقافة أسيوط (صور)

استضاف قصر ثقافة أسيوط، فعاليات افتتاح معرض "من أول مرة" للفنانة وفاء أحمد حسين.

وقالت الفنانة وفاء أحمد حسين، إن المعروضات تتضمن العديد من ألوان الفنون التشكيلية منها البورتريه ولوحات الخط العربي والمنحوتات.

شارك في فعاليات المعرض كل من الدكتور وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية بأسيوط، وأشرف إدوارد نائب مدير بنك الإسكندرية، والدكتورة سلوى عبد الرحمن وكيل كلية التربية بنات بأسيوط، وزينب أحمد رعاية الشباب جامعة الأزهر، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية بأسيوط، وقدم بإشراف الفنان محسن محمد والفنان محمود ممدوح مسئولي الفنون التشكيلية بقصر ثقافة أسيوط.

ويأتي المعرض ضمن فعاليات أنشطة الفنون التشكيلية بفرع ثقافة أسيوط، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي.

وفي إطار الفعاليات الثقافية بفرع ثقافة أسيوط، عقد بيت ثقافة القوصية ملتقى ثقافيا ضمن فعاليات برنامج الإبداع الأدبي لنادي الأدب برئاسة الشاعر عبد الغني مسعود، شارك به الشاعر مدثر الخياط رئيس رابطة الأدباء الثقافية والعديد من المبدعين والإعلاميين والمواهب في الشعر والغناء والفن التشكيلي.

وبدأت فعاليات الملتقى ببعض القصائد الشعرية، ثم ناقش الشاعر عبد الغني مسعود مربعات فن الواو وفنياتها في التعبير عن المجتمع وصورها الجميلة في صياغتها وكتابتها، بينما وجه الشاعر مدثر الخياط بعض الموهوبين حول كيفية كتابة القصيدة الشعرية.