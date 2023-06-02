الجمعة 02 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

من أول مرة.. معرض تشكيلي للفنانة وفاء أحمد حسين بقصر ثقافة أسيوط (صور)

من أول مرة.. معرض
"من أول مرة".. معرض تشكيلي للفنانة وفاء أحمد حسين بثقافة أس

استضاف  قصر ثقافة أسيوط، فعاليات افتتاح معرض "من أول مرة" للفنانة وفاء أحمد حسين.

وقالت الفنانة وفاء أحمد حسين، إن المعروضات تتضمن العديد من ألوان الفنون التشكيلية منها البورتريه ولوحات الخط العربي والمنحوتات.

شارك في فعاليات المعرض كل من الدكتور وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية بأسيوط، وأشرف إدوارد نائب مدير بنك الإسكندرية، والدكتورة سلوى عبد الرحمن وكيل كلية التربية بنات بأسيوط، وزينب أحمد رعاية الشباب جامعة الأزهر، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية بأسيوط، وقدم بإشراف الفنان محسن محمد والفنان محمود ممدوح مسئولي الفنون التشكيلية بقصر ثقافة أسيوط.

ويأتي المعرض ضمن فعاليات أنشطة الفنون التشكيلية بفرع ثقافة أسيوط، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي.

وفي إطار الفعاليات الثقافية بفرع ثقافة أسيوط، عقد بيت ثقافة القوصية ملتقى ثقافيا ضمن فعاليات برنامج الإبداع الأدبي لنادي الأدب برئاسة الشاعر عبد الغني مسعود، شارك به الشاعر مدثر الخياط رئيس رابطة الأدباء الثقافية والعديد من المبدعين والإعلاميين والمواهب في الشعر والغناء والفن التشكيلي.

وبدأت فعاليات الملتقى ببعض القصائد الشعرية، ثم ناقش الشاعر عبد الغني مسعود مربعات فن الواو وفنياتها في التعبير عن المجتمع وصورها الجميلة في صياغتها وكتابتها، بينما وجه الشاعر مدثر الخياط بعض الموهوبين حول كيفية كتابة القصيدة الشعرية.

قصر ثقافة اسيوط معرض من أول مرة وفاء أحمد حسين لوحات الخط العربي الفنون التشكيلية

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

صدمة قوية.. الشناوي خارج معسكر الأهلي قبل مواجهة الوداد

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بقنا

النيابة العامة تحقق فى واقعة انهيار لافتة إعلانات أعلى كوبرى أكتوبر بالقاهرة

"الحلم بقى واقع".. رحلة أسرة من الدويقة للأسمرات: كيف تغيرت حياتهم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جيل بايدن فى القاهرة

خالد حريب

30 يونيو.. فخر وكرامة واحتفالات

صفاء النجار

ملتقى الصحبة.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-2»

لواء. محسن الفحام

الحوار بين التعليم والسكان

صفاء عبد المنعم

الحرب فى الشرق.. بين المعنى الضيق والمفهوم الواسع

محمد عبدالعزيز

فى يوم واحد .. مصر بين "إبداع "الشباب و"تقدير" الأساتذة

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ماذا القصة؟

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة

إصابة جندى إسرائيلى فى عملية إطلاق نار شمال غرب نابلس