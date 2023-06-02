صدمة قوية.. الشناوي خارج معسكر الأهلي قبل مواجهة الوداد

تلقت جماهير النادي الأهلي صدمة مدوية، بعد خروج محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق قبل مواجهة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد البيضاوي المغربي في التاسعة مساء الأحد المقبل على ستاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وغادر الشناوي معسكر الفريق المغلق الذي بدأ اليوم استعدادا لمباراة الأحد، بناء على طلب مارسيل كولر الذي رفض المجازفة بالحارس على الرغم من حصول الشناوي على الضوء الأخضر من طبيب الفريق للمشاركة.

وعانى الشناوي من الإصابة بتمزق في عضلة السمانة عقب مباراة الفريق ضد الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بفوز الأهلي 3-0.

واعتمد كولر في المواجهات الأخيرة ببطولة الدوري على الثنائي علي لطفي ومصطفى شوبير.