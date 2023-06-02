الأهلي يحسم موقف على لطفى من المشاركة أمام الوداد

يحسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، موقف علي لطفي، حارس مرمى المارد الأحمر، من المشاركة في مباراة الوداد البيضاوي المغربي ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعانى علي لطفي من الإصابة في العضلة الخلفية التي حرمته من آخر مباراتين للمارد الأحمر أمام طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري.

وشارك مصطفى شوبير الحارس الثالث في المباراتين بدلا منه.

وأجرى علي لطفي تدريبات تأهيلية خلال الأيام الماضية قبل أن يتعافى من الإصابة بنسبة كبيرة وبات جاهزًا للمشاركة أمام الوداد.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه مساء اليوم على ستاد التتش استعدادا لمواجهة الوداد البيضاوي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.