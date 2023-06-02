بعد أزمته الأخيرة.. بيت الشعر يقدم صالون أحمد عبد المعطي حجازي

يواصل بيت الشعر – بيت الست وسيلة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، عقب أزمة الأخيرة المتثملة في تقديم عدد من أعضاء مجلس أمناءه استقالتهم، تقديم العديد من الفعاليات الثقافية، والأمسيات الشعرية.

ويشهد البيت يوم الأحد المقبل، ضمن برنامج فعالياته، «صالون أحمد عبد المعطي حجازي.. الحداثة الآن»، بمشاركة الناقد الأدبي الدكتور محمد بدوي، والدكتور مجدي عبد الحافظ، استاذ الفلسفة الحديثة والمعاصرة بجامعة حلوان، بمصاحبة موسيقية للفنانين جورج نبيل، وفادي رمسيس، وتدير الصالون سوزان كمال.

وكانت قد التقت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، عددا من أعضاء مجلس أمناء بيت الشعر من بينهم الشاعر الكبير أحمد عبد المعطى حجازى، والشاعر الكبير أحمد سويلم، وذلك للاستماع والمناقشة بما يخص أزمة بيت الشعر الأخيرة، والتى أدت إلى تقديم عدد من الأمناء باستقالاتهم، ووعدت الوزيرة بالتحقيق والبحث فى الأمر والانتهاء بقرار يحافظ على بيت الشعر ومكتسباته.

وقدم عدد من مجلس أمناء بيت الشعر استقالاتهم، منذ أيام، وقال الشاعر السماح عبد الله على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك آنذاك تحت عنوان "استقالة": "تقدم مجلس أمناء بيت الشعر، مركز إبداع الست وسيلة، باستقالة إلى الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة".

وتحول بيت الست وسيلة إلى بيت الشعر بقرار من الفنان فاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، الذى قام بتخصيص هذا المنزل ليكون مقراً "لبيت الشعر العربى"، ضمن مراكز الإبداع التابعة لصندوق التنمية الثقافية.

ويقدم بيت الشعر فعاليات ثقافية وأدبية، وقد قام الصندوق بتزويد البيت بكافة التجهيزات اللازمة والتى تكفل له أداء رسالته الإبداعية لخدمة الشعر العربى والأدب عموما.

بينما قال الشاعر سامح محجوب، مدير بيت الشعر الحالي، «منذ توليت إدارة بيت الشعر في الخامس عشر من مارس الماضي، لم يكن حتى المثقفين المصريين يعرفون أن هناك ما يسمى ببيت الشعر في مصر إلى أن توليت إدارته، وكانت الأخبار عن البيت معدومة قبل ذلك التاريخ» مشيرًا إلى أن عدد من دخلوا بيت الشعر منذ توليه حتى اليوم، يمثل أضعاف من دخلوه خلال 11 عامًا».