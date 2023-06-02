الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الأحد.. عرض فيلم "رمسيس راح فين؟" ضمن فعاليات جمعية نقاد السينما المصريين

بوستر العمل
بوستر العمل

يعرض الفيلم التسجيلي "رمسيس راح فين؟" للمخرج عمرو بيومي ضمن فعاليات أنشطة جمعية نقاد السينما المصريين، وذلك يوم الأحد المقبل 4 يونيو.

وقد اختاره أعضاء الجمعية كأفضل فيلم مصري في عام 2020، وتبدأ الاحتفالية في تمام الساعة الثامنة مساءً بمقر الجمعية في وسط البلد.

تتضمن الاحتفالية تسليم الجائزة للمخرج ومناقشة المخرج وفريق عمل الفيلم، ويدير اللقاء الناقد محمود عبدالشكور، وبحضور مجموعة من صناع السينما والمهتمين بالثقافة السينمائية خاصة والفنية عامة، ويسمح بالحضور لغير أعضاء الجمعية.

- أحداث الفيلم 

«رمسيس راح فين» يسلط الضوء عن رحلة تمثال الملك رمسيس الثاني الأثري، الذي كان يوجد بميدان «رمسيس» بوسط القاهرة، ويوثق رحلة نقله عام 2006 إلى المتحف المصري الكبير في الجيزة، ليستقر هناك بشكل نهائي.

يذكر أن الفيلم قد نال إعجاب الكثير من صانعي الأفلام والنقاد عقب عرضه بالمهرجان، وقال مخرج الفيلم عمرو بيومي في حديث صحفي، إنه استعان بصور أرشيفية من المصور حسن دياب، الذي التقط صورًا للتمثال عام 2006 عقب الحديث عن نقل تمثال رمسيس الثاني.

وعمرو بيومي هو مخرج مصري، خريج المعهد العالي للسينما، قسم الإخراج عام 1985 وعمل مخرجًا مساعدًا في 15 فيلمًا روائيًا بين عامي 1984 - 1988 مثل فيلم «جري الوحوش» لعلي عبدالخالق عام 1987، وله الكثير من الأفلام التسجيلية القصيرة منها «الجسر»، و«الشمس لم تشرق غدًا»، و«بلد البنات» عام 2008، و«نافذة على التحرير».

أعضاء الجمعية الثقافة السينمائية الفيلم التسجيلي الساعة الثامنة المتحف المصري الكبير المتحف المصري المهر

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