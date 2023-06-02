الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بالمستندات.. "منير الوسيمي" لـ مصطفى كامل: قضيتك خسرانة

الوسيمي
الوسيمي

رد الموسيقار منير الوسيمي، على تصريحات الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين المنتهية ولايته، بحقه، مؤكدا أنه بريء منها، والأمر نظره القضاء في قضية مرفوعة منه وخسرها، ورغم ذلك أصر على إعادة النشر، وتضمن ما نشره سبا وقذفا وتشهيرا بي، فضلا عن نشر معلومات غير صحيحة تسيء إلى شخصي وتاريخي، -على حد قوله-.

وأضاف الوسيمي، في بيان صحفي: "لا أعلم ماذا يريد مصطفى كامل؟، هل كل ذلك بسبب أني أبديت رغبة في الترشح لمنصب النقيب العام للمهن الموسيقية في دورة ٢٠٢٣؟.

وتساءل الوسيمي: “أليس ذلك حقا طبيعيا لأي عضو في الجمعية العمومية؟، وليتقدم كل من يريد الترشح، وأن تقام انتخابات نزيهة، ودع الصندوق يتكلم، أنه لأمر عجيب حقا، الحجر على حرية الأعضاء”.

وأعلن الوسيمي أنه جلوسه مع مستشاره القانوني وقرر اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مصطفى كامل وضد مروجي هذه الادعاءات للمرة الثانية، وأعاد نشر صورة ضوئية من الحكم الصادر ضده، والذي خسره كامل أمام مجلس الدولة لصالح الوسيمي، معلقا “القانون قانون والحكم عنوان الحقيقة”.

واختتم الموسيقار منير الوسيمي بيانه: "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين"، صدق الله العظيم، وحسبي الله ونعم الوكيل.

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الجمعية العمومية الإجراءات القانونية الادعاء الإدعاءات الادعاءات الكاذبة إتخاذ الإجراءات القانونية

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