"الترجمة من العربية إلى اللغات الأجنبية".. ندوة بـ "الأعلى للثقافة" الثلاثاء

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي؛ ندوة "الترجمة من العربية إلى اللغات الأجنبية"، والتي تنظمها لجنة الترجمة بالمجلس، وذلك في تمام السادسة مساء يوم الثلاثاء ٦ يونيو الحالي بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة.

يدير الندوة الدكتور أنور مغيث، مقرر لجنة الترجمة، ويشارك بها كل من: الدكتورة رندة صبري أستاذ متفرغ بقسم اللغة الفرنسية وآدابها بكلية الآداب جامعة القاهرة، عبير مجاهد مديرة مكتبة المركز الثقافي الألماني "معهد جوتة"، وعمر بن داود Tang jin bao طالب ماجستير بجامعة الدراسات الدولية بشيان بالصين وكلية الآداب قسم اللغة العربية بجامعة القاهرة، والدكتورة مكارم الغمرى أستاذة الأدب الروسى المقارن بكلية الألسن جامعة عين شمس، والدكتورة وفاء رؤوف أستاذ الأدب الإيطالي الحديث والمعاصر بجامعة حلوان.

كما يعقد المجلس الأعلى للثقافة؛ بأمانة الدكتور هشام عزمي، مائدة مستديرة بعنوان "المنصات الرقمية وصناعة المحتوى الثقافي"، والتي تنظمها لجنة الإعلام بالمجلس، وذلك في تمام السادسة مساء الأحد ٤ يونيو الحالي بقاعة الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة.

يدير المائدة: الدكتور جمال الشاعر مقرر لجنة الإعلام بالمجلس، ويشارك بها كل من: الدكتور أحمد الحفناوي خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأشرف مفيد عضو اللجنة، والخبير الاقتصادي خالد البرماوى، والدكتور محمد خليف استشاري الابتكار والتحول الرقمي وعضو لجنة الثقافة الرقمية، والدكتورة منى الحديدي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور هشام عزمى أستاذ علم المعلومات والأمين العام للمجلس، بالإضافة إلى مشاركة أعضاء اللجنة بالتعقيب والمداخلات.

يأتي ذلك ضمن الفعاليات والأنشطة الثقافية التي يقدمها المجلس، للجمهور، لرفع الوعي، ونشر المعرفة، وبناء الإنسان، وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية.