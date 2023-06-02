شريف مدكور ومراد مكرم لرضوى الشربيني: "لو حد قلدك هيبقي ماسخ"

تحدث الإعلامي شريف مدكور، عن صداقته بالشربيني وبالفنان مراد مكرم، مؤكدا إلى أنهم يقدمون برامج متميزة يصعب تقليدها، مضيفا: "نعمة وفضل أن كل واحد فينا عنده الجزئية بتاعته"، في مداخلة تليفونية مع الإعلامية رضوى الشربيني في حلقة اليوم من برنامج “هي وبس” المذاع عبر شاشة “cbc سفرة”.

وقال مدكور: “القعدة مع مراد وعائلته وهما بياكلوا تفتح النفس جدا، حماته ربنا يديها الصحة أكلها طعمه يهبل، ورشا الأكل بتعمله حلو أوي، ومراد وهو بيأكل وقعدته والأجواء اللي بيعملها اللذيذة تفتح نفسك.. ودي حاجة من عند ربنا”، وهو ماجعل مراد يقوم بتوجيه الدعوة لرضوي ومدكور لينضما إلي مائدته قريبا.

فيما قالت رضوى الشربيني إنها ترغب في تقديم الشكر على الهواء لشريف مدكور بسبب دعمه لها في بداية مسيرتها المهنية، موضحة: “عايزة أشكر شريف مدكور على الهواء، لأن أنا أول ما دخلت CBC سفرة كنت مرعوبة وخايفة أطلع هواء أو أسجل، ولم يكن هناك أي شخص يعرفني، ولكن النجم شريف مدكور مد لي يده وقام بإستضافتي في برنامجه بشكل راقي"،

أضافت: “عمل حلقة حلوة جدا ليا.. وسألني على كل الحاجات اللي كان نفسي اتكلم عليها، رغم أننا مش متفقين.. وكم من الدعم والحب ولا نفسنه ولا قلب أسود ولا خوف".

ليرد “مدكور” بأنها تستحق كل خير، مضيفا: “إحنا أخوات وزملاء أنا بعزك جدا على المستوى الشخصي والإنساني، أنتي تستاهلي كل الخير وأنتي عاملة حالة حلوة، كون الناس تبقى معاكي أو تختلف معاكي.. ولكن رضوى الشربيني عملت مدرسة في شكل كرامة المرأة، حتى لو في ناس بتنتقدك أو معاكي، بس ليكي الحتة بتاعتك اللي صعب حد يخترقها أو يقلدها، ولو حد قلدك يبقى ماسخ"، وهو ما أكد عليه مراد مكرم أيضا.

اختتم حديثه: “كل واحد فينا له الجزء بتاعه، لو حد طلع عمل برنامج زي الأكيل، كله هيقول بيقلد مراد، لو حد طلع عمل برامج دايما مع الستات هيقولوا بيقلد رضوى، ولو حد عمل برامج ليها علاقة بالأسرة هيقولوا بيقلد شريف.. فنعمة وفضل أن كل واحد فينا عنده الجزئية بتاعته”.

الفيديو:

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=662433362381733