الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حتى لا تتعرض للحوادث.. نصائح عند قيادة السيارة أثناء العاصفة الترابية

العاصفة الترابية
العاصفة الترابية

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن العاصفة الترابية مازالت مستمرة اليوم وربما تتجدد في الأيام المقبلة، ويسعى العديد من المواطنين لمعرفة التعليمات التي تمكنهم من قيادة آمنة أثناء السير فى العاصفة الترابية، حيث  يحجب التراب رؤية القيادة، وفى هذا السياق تقدم "الدستور" عدة نصائح من أجل القيادة خلال العاصفة الترابية.

- نصائح لقيادة آمنة خلال العاصفة الترابية

-  ترك مسافة مناسبة مع باقي السيارات وهى مسافة الأمان.

- عدم القيادة بسرعة عالية، حيث تسبب العواصف الترابية حتى الخفيفة منها، في اختلال توازن السيارة.

- التأكد من استعمال الأضواء الأمامية، والخلفية للسيارة، لكن ليست بدرجة قوية حتى لا تؤثر على رؤية الآخرين على الطريق.

- البحث عن طرق تخلو من الأشجار قدر الإمكان.

- التأكد من نظافة الزجاج الأمامي والخلفي للسيارة.

- تجنب استخدام مثبت السرعة سيسمح لك ذلك بالتفاعل بسرعة أكبر، إذا احتجت إلى الفرامل فجأة.

- توقف في مكان آمن وأوقف تشغيل المحرك إذا كانت الرؤية ضعيفة للغاية ، فقد يكون من الأفضل الوقوف بجانب الطريق وانتظار مرور العاصفة.

- قم بلف النوافذ وإيقاف تشغيل أنظمة تكييف الهواء والتهوية لمنع الغبار من دخول السيارة.

- استخدم ماسحات الزجاج الأمامي وسائل غسيل الزجاج الأمامي لتحسين الرؤية.

- ارتدِ كمامة تحمي نفسك من استنشاق الغبار.

- ابق متيقظًا ومركّزًا على الطريق، وتجنب مصادر التشتيت مثل استخدام هاتفك أو تناول الطعام أثناء القيادة ، حيث إن انتباهك الكامل مطلوب أثناء عاصفة ترابية.

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