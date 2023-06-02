تفاصيل 5 قوافل طبية بالإسكندرية خلال شهر يونيو الجاري

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار القوافل الشاملة الطبية والسكانية والاجتماعية بنطاق الأحياء، حيث كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية لتكثيف القوافل بالإضافة إلى زيادة الحملات التوعوية للمواطنين، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الإجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

- 5 قوافل طبية خلال يونيو الجاري

وفي هذا الصدد، تنفذ مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة أميرة طهيو وكيل الوزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية 5 قوافل طبية يتم خلال شهر يونيو الجاري.

- مواعيد وأماكن القوافل الطبية بالإسكندرية

تنفذ القوافل وفقا للمواعيد والأماكن التالية:

-يومي (4 - 5 يونيو ) قافلة طبية بأبيس 1 بنطاق شرق.

- يومي (6 - 7 يونيو) قافلة طبية بأبيس 2 بنطاق شرق.

- يومي (11 - 12 يونيو) قافلة طبية بالقرية المركزية ببرج العرب.

-يومي (18- 19 يونيو) قافلة بالجلاء بالعامرية.

-يومي (20 - 21 يونيو) قافلة بقرية الأسد بالعامرية.