برلمانى يقترح تدريب موظفى الحكومة بـ"الوطنية للتدريب" أسوة بـ"الصحة"

ثمن النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تخريج الدفعة الأولى من برنامج تدريب كوادر وزارة الصحة، أمس من الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، موضحا أن الأكاديمية تقوم بدور هام وفعال فى تطوير ورفع كفاءة ومهارات العنصر البشري فى مختلف المجالات.

وأضاف "بدوي"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن البرامج التدريبية التي تستخدمها الأكاديمية مصنفة وفقا لأعلي المعايير العالمية، حيث استطاعت من خلالها خلق فكر تدريبي متميز ومستدام، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

واقترح "بدوي" أن تحصل مختلف الوزارات على تلك البرامج التدريبية خلال الفترات المقبلة بما يستهدف الاستثمار في العنصر البشري والذي بدوره يضمن تطوير منظومة العمل بالقطاعات المختلفة.

يذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب،شهدا أمس الخميس، تخريج الدفعة الأولى من برنامج تدريب كوادر وزارة الصحة بالأكاديمية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير أكد على الدور الهام للأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب في تطوير ورفع كفاءة ومهارات العنصر البشري، مشيراً إلى أن الأكاديمية استطاعت خلق فكر تدريبي متميز ومستدام، وفقاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إلى وضع البرامج التدريبية للمتدربين وفقاً لأعلى المعايير الدولية، بما يضمن تحقيق المستهدف منها، موضحاً أنه من المقرر الاستمرار في عقد برامج تدريبية دورية خلال الفترات المقبلة للتوسع في تقديم التدريبات لباقي كوادر الوزارة، بما يستهدف الاستثمار في العنصر البشري والذي بدوره يضمن تطوير منظومة العمل بالقطاع الصحي.