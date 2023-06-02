إخماد حريق شقة فى الغردقة دون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية في الغردقة على حريق شب بإحدى الوحدات السكنية بشارع الباشا بمدينة الغردقة، دون وجود إصابات، تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البداية بورود بلاغ لغرفة عمليات الحماية المدنية بالغردقة يفيد بنشوب حريق بإحدى الوحدات السكنية بشارع الباشا، حيث التهمت النيران أغلب محتويات الشقة، ولم تتسبب فى أي إصابات بشرية.

وتبين أن الوحدة السكنية التى شبت فيها النيران فى الطابق الثالث بأحد العقارات بشارع الباشا، ولم يتم معرفة سبب الحريق، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.