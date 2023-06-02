ماتت زوجته فألقى بنفسه من السادس فى الإسكندرية

ألقى موظف نفسه من الطابق السادس بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، على إثر مروره بحالة نفسية سيئة بعد وفاة زوجته.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، بورود بلاغ من شرطة النجدة، بمصرع شخص سقط من أعلى أحد العقارات، بمنطقة سيدي بشر.

على الفور انتقل مأمور وضباط القسم رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة موظف في العقد الخامس من العمر مسجاة بأرضية الشارع، ويرتدي كامل ملابسه، وبمناظرتها تبين إصابتها بكسور بالساقين والجمجمة وأنحاء متفرقة من الجسم.

وبسؤال أهلية المتوفي قرروا أن المذكور، موظف، وكان يمر بحالة نفسية سيئة، بسبب وفاة زوجته وتركه وحيداً، وأخبر ذويه أنه يشتاق للحاق بها ولم يتهموا أحداً بالتسبب في وفاته، وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة، قررت ندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المتوفي لبيان سبب الوفاة، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.