الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موسيمانى: أنا الذى رحلت عن الأهلى.. وغادرت لهذه الأسباب

بيتسو موسيماني
بيتسو موسيماني

كشف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لأهلي جدة السعودي، عن أسباب رحيله عن تدريب نادي الأهلي المصري.

ورحل موسيماني عن تدريب الأهلي قبل عام، ليتولى بعد ذلك تدريب أهلي جدة ويقودهم للعودة لدوري المحترفين السعودي.

وقال موسيماني في تصريحات لقناة العربية: "غادرت الأهلي لأنني لم أشعر بالراحة للاستمرار، الأهلي عاملني بشكل جيد واحترموني، دفعوا لي كل أموالي وأنا أُحييهم".

وأضاف: "يجب أن أقول إنها قصة رائعة أخرى، قصتي مع الأهلي، مصر تظل مدهشة وجميلة، محمود الخطيب أسطورة الأهلي سألني وطلب مني المجيء إلى مصر لتدريب الفريق، وسألته لماذا تريد مني أن آتي لتدريب أكبر فريق في إفريقيا؟، فرد علي قائلًا: كلا، إنه أكبر فريق في الشرق الأوسط".

وتابع: "وبعد 6 أشهر من عملي في الأهلي، تم منح النادي ميدالية أنجح فريق في الشرق الأوسط من خلال حفل جلوب سوكر، لذا ما قاله لي كان الحقيقة".

وأردف: "على أي حال، قال لي إننا لم نفز بدوري الأبطال منذ 7 أعوام، كنت أعرف الأهلي، كنت أواجهه دائمًا مع فريقي السابق صن داونز، كنا نعرف بعضنا البعض".

وزاد: "أنا الذي رحلت، كان ما زال لديّ عام آخر في عقدي، طلبوا تمديد عقدي لعامين آخرين، قررت الرحيل لأنني شعرت بأن العمل كثير جدًا، لا تُوجد راحة بين المواسم في مصر، ضغط كبير جدًا عليك للفوز بالدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر، كان يُوجد الكثير من الضغط".

وتُوج بيتسو موسيماني رفقة الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، كأس السوبر الإفريقي مرتين، إضافة لاحتلال المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية مرتين أيضًا، لكنه فشل في قيادة الفريق لتحقيق لقب بطولة الدوري، كما خسر نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي أمام الوداد.

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