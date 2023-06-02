بعد مصرع شخص وإصابة آخرين.. تحرك برلمانى بشأن سقوط لافتة كوبرى أكتوبر

تقدمت النائبة ريهام عبدالنبي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بشأن مشكلة إعلانات الطرق وما تتسبب فيه من تهديد صريح لحياة المواطنين.

وقالت عبدالنبي، في طلب الإحاطة المقدم منها: "لفظ مواطن أنفاسه الأخيرة اليوم، الخميس، بأحد المستشفيات متأثرًا بالإصابات التي لحقت به جرّاء سقوط لوحة إعلانية ضخمة أعلى كوبري 6 أكتوبر، حيث تحطمت 3 سيارات ملاكي وموتوسكيل، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص آخرين، ناهيك على عرقلة الطريق ساعات عديدة ما أدى إلى إلى تعطيل مصالح المواطنين، خاصة أن مكان الواقعة من الأماكن الحيوية التي يقصدها عدد كبير من المواطنين".

وتابعت عضو مجلس النواب أنه بمجرد قيام رياح شديدة، اليوم سقطت هذه اللوحة الإعلانية الضخمة ما نتج حالة وفاة وإصابة آخرين، متسائلة: "هل توجد قواعد وإجراءات محددة للتأكد من عدم تهديد هذه اللوحات الأمنية حياة المواطنين والسقوط عليهم".

وأشارت النائبة ريهام عبدالنبي إلى انتشار اللوحات الإعلانية كثيرًا على الطرق الرئيسية وداخل وخارج المحافظات، مما يشكل خطورة حتمية على السائقين في بعض الطرق، والتي أدت إلى عدد كبير من الحوادث في الفترة الأخيرة، وآخرها حادث اليوم.

وطالبت البرلمانية ريهام عبدالنبي بضرورة مراجعة جميع التراخيص الخاصة بإعلانات الطرق مع إزالة جميع الإعلانات التي انتهت مدة ترخيصها، وأيضًا إزالة جميع الإعلانات التي قد تحجب رؤية السائقين وتؤثر عليها أثناء القيادة على الطرق السريعة.

وأكدت عضو مجلس النواب أهمية تقنين الشركات أصحاب هذه اللافتات والمسئولين عليها بتقنين أوضاعها مع الدولة من الناحية المالية والتنظيمية وتحديدهم الأماكن المناسبة لوضع هذه اللافتات، خاصة الضخم منها لتجنب حوادث الطرق.