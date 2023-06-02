الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"إبراهيموفيتش" يكشف عن موقفه من مغادرة ميلان وقبول عرض "مونزا"

زلاتان إبراهيموفيتش
زلاتان إبراهيموفيتش

كشف النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم إي سي ميلان، عن موقفه من الرحيل عن الفريق، بنهاية الموسم الحالي، والانتقال إلى فريق مونزا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت تقارير إعلامية إيطالية، قد أشارت في وقت سابق إلى رغبة مونزا – المملوك لسيلفيو بريليسكوني رئيس الوزراء الإيطالي السابق – في التعاقد مع إبراهيموفيتش، خلال «الميركاتو» الصيفي.

وقال إبراهيموفيتش، في تصريحات صحفية: "أبلغني نادي مونزا أن العقد جاهز من أجلي، أنا لاعب في ميلان وأنا فخور بذلك".

وأضاف: "لا أعتقد أنني سأتقاعد في نهاية الموسم. لكن يجب أن أجد توازنًا جيدًا". 

يذكر أن عقد زلاتان إبراهيموفيتش -البالغ من العمر 41 عامًا- ينتهى مع ميلان بنهاية الموسم الحالي.

وأبعدت الإصابة النجم السويدي عن المشاركة مع ميلان في أغلب مبارياته خلال الموسم المنضرم، حيث اكتفي بالظهور في 4 مباريات فقط، سجل خلالها هدفًا واحدًا.

وكان إبراهيموفيتش قد انضم للمرة الثالثة إلى ميلان في فترة الانتقالات الشتوية لعام 2020، قادمًا من لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، في صفقة انتقال حر.

وساهم إبراهيموفيتش، في تتويج ميلان، بلقب الدوري الإيطالي، لموسم 2021-2022.

زلاتان إبراهيموفيتش ميلان نجم إي سي ميلان مونزا سيلفيو بريليسكوني إبراهيموفيتش

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