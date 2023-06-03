السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

يقي من الإصابة بالسرطان.. أطعمة تمد الجسم بفيتامين (أ)

أطعمة
أطعمة

يعد فيتامين (أ)، من العناصر المفيدة بشكل كبير جداً للجسم؛ لأنه يعمل على تعزيز خلايا الجلد السليمة ويقي جسمك من خطر الإصابة بالسرطان.

وتستطيع الحفاظ على نسبه فيتامين (أ) في جسمك من خلال تضمين بعض الأطعمة المفضلة لديك في نظامك الغذائي للحفاظ على عينيك وبشرتك وجهازك المناعي والهرمونات.

وقدم موقع “themanual” في تقرير، الخضراوات التي تمنح الجسم فيتامين أ، وهي:

الجزر 

يعرف أن الجزر غني بالمعادن مثل البوتاسيوم ، وكذلك الفيتامينات A و C و K، وتحتوي الواحدة على حوالي 45٪ من القيمة اليومية من فيتامين أ.

الأسماك

 يعرف أن الاسماك غنية أيضًا بفيتامين E والبروتين والسيلينيوم والمغنيسيوم والبيوتين وفيتامين B12 من بين العناصر الغذائية الأساسية الأخرى، لذلك تشمل الأسماك والمحار الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين أ ثعبان البحر والمحار والماكريل.

البطاطا 

تدعم البطاطا البصر وجهاز المناعة لديك، وبسبب الكربوهيدرات المعقدة والألياف البريبايوتيك، فإنها قد تساعد أيضًا في موازنة نسبة السكر في الدم وتقليل إفراز الأنسولين، وستمنحك البطاطا متوسطة الحجم ما يقرب من 125٪ من القيمة اليومية لفيتامين أ ، جنبًا إلى جنب مع الكثير من فيتامين ج وبعض البوتاسيوم.

الفلفل الحلو

يعتبر الفلفل من الخضراوات المغذية بشكل خاص بسبب محتواها من مضادات الأكسدة، وهو من ضمن أحد الأطعمة الغنية بفيتامين سي، ويحتوي على كمية كبيرة من فيتامين أ.

البروكلي 

يعتبر البروكلي من قوائم الأطعمة الأكثر صحة هذه الأيام لأنه يحتوي على الألياف وفيتامين ج، لذلك يعتبر البروكلي نبات خارق لمكافحة الأمراض، ويحتوي البروكلي أيضًا على نسبة عالية نسبيًا من فيتامين أ.

الخس 

يعتبر الخس من الخضراوات المفيدة جداً للجسم، لأنه يحتوي على عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية ، لكل سعر حراري ، فهو أحد أفضل مصادر فيتامين أ ، حيث يوجد 570٪ من القيمة اليومية لكل 200 سعر حراري.

اعراض نقص فيتامين (أ) في الجسم

 تأخر النمو

قد يعاني الأطفال الذين لا يحصلون على ما يكفي من فيتامين أ من توقف النمو. وذلك لأن فيتامين أ ضروري للنمو السليم لجسم الإنسان.

 العقم ومشاكل الحمل

يعتبر فيتامين (أ) ضروري للتكاثر عند كل من الرجال والنساء ، وكذلك للنمو السليم عند الأطفال.

جفاف العيون

تعد مشاكل العين من أكثر المشكلات المعروفة المتعلقة بنقص فيتامين أ.

جفاف الجلد

يعتبر فيتامين أ مهم جداً لتكوين خلايا الجلد وإصلاحها، كما أنه يساعد في مكافحة الالتهاب بسبب بعض مشاكل البشرة.

فيتامين أ فيتامين فيتامين أ واعراض نقصه الجزر خلايا الجلد خطر الإصابة بالسرطان

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