العاصفة الترابية تتجدد.. حالة الطقس اليوم الجمعة 2-6-2023

توقع خبراء الأرصاد الجوية عدم استقرار حالة الطقس غدًا، حيث تبلغ الموجة الحارة ذروتها على كافة أنحاء الجمهورية، كما تتشكل عاصفة ترابية جديدة غدًا، وتسجل درجات الحرارة ارتفاعًا كبيرًا، حيث تتخطى 40 درجة على كافة الأنحاء، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الجمعة 2-6-2023.

حالة الطقس اليوم

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الطقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء، حار في ساعات الصباح الباكر وفي المساء، ليكون الطقس شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارًا على السواحل الشمالية الغربية.

وتتكون عاصفة ترابية جديدة على المناطق الشمالية القاهرة الكبرى، والوجه البحري، الصحراء الغربية، مدن القناة، شمال الصعيد، حيث تتجاوز سرعات الرياح 40 كم/س ، وحذر خبراء الأرصاد الجوية المواطنين وخاصة مرضى الحساسية من الخروج من المنزل غدًا الجمعة إلا للضرورة القصوى مع الالتزام بارتداء الكمامة.

وتتشكل فرص تساقط الأمطار الرعدية أحيانًا على السواحل الشمالية والوجه البحري، وبعض مناطق من مدن القناة.

وعن حالة البحرين الأحمر والمتوسط أوضح تقرير الأرصاد الجوية، أن يسود البحر المتوسط حالة جوية معتدلة وترتفع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر باتجاه رياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، والبحر الأحمر يسوده حالة من خفيفة إلى معتدلة بارتفاع أمواج من 1 إلى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالي غربي.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى، العظمى 40، الصغرى 24.

الإسكندرية العظمى 33، الصغرى 20.

العلمين الجديدة العظمى 32، الصغرى 20.

مطروح العظمى 25، الصغرى 18 .

بني سويف العظمي 42 ، والصغرى 20 درجة

أسوان العظمي 43 ، والصغرى 28 .