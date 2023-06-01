بعد هطول الأمطار والعاصفة الترابية والرملية.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس

شهدت محافظات مصر، منذ قليل، تقلبات جوية مفاجئة مع قدوم العاصفة الترابية، ونشاط شديد للرياح المحملة بالأتربة والرمال، في وضع يستمر لمدة 48 ساعة، وتعرض الدستور في التقرير التالي حالة الطقس اليوم.

حالة الطقس اليوم الخميس

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الخميس 1 يونيو 2023، والتي تشهد أجواء شديدة الحرارة وهبوب العاصفة الترابية، ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء.

ونوهت الأرصاد الجوية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بأن حالة الطقس اليوم الخميس، يكون بها غطاء سحابي يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية.

العاصفة الترابية

وفيما يتعلق بـ العاصفة الترابية، لفتت الأرصاد الجوية إلى أن الأجواء شديدة الحرارة والرمال المثارة هما سمة حالة الطقس اليوم على أغلب الأنحاء، حيث وصلت الرؤية الأفقية على القاهرة إلى 2000 متر بسبب الرمال والأتربة طبقا لآخر رصدات محطة أرصاد القاهرة.

درجات الحرارة اليوم

وقال خبراء الأرصاد، إن اليوم الخميس وغدًا ستكون درجة الحرارة ما بين 38 و40، ولكن من يوم السبت ستنخفض وستكون درجة الحرارة 34، لافتة إلى أن اليوم ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة، وهناك رمال وأتربة وفرص لسقوط الأمطار، ولذلك على مرضى الحساسية توخي الحذر من التقلبات الجوية، محذرة من ارتفاع درجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة.

كما تتعرض البلاد خلال الطقس اليوم إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.