الزمالك يبحث عن حارس بديل بعد تهديد عواد بالرحيل

‏يبحث مجلس إدارة نادي الزمالك عن حارس مرمى جديد للتعاقد معه استعدادًا للموسم الجديد، وذلك بعد تهديد محمد عواد حارس مرمى الفريق، بالرحيل عن نادي الزمالك وعدم تجديد عقده الذي ينتهي هذا الشهر في ظل اعتماد الكولومبي كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، على الحارس محمد صبحي في التشكيل الأساسي خلال المباريات الأخيرة.

وبدأ عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، ومحمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى بالفريق، بالبحث عن حارس مرمى متميز من أندية الدوري، وتم ترشيح عبد العزيز البلعوطي حارس مرمي إنبي، وأحمد ميهوب حارس غزل المحلة.

بينما قام عبد المنصف وعبد الواحد بتصعيد ثلاثة حراس من قطاع الناشئين بالنادي للمشاركة في تدريبات الفريق الأول لإعطائهم خبرات خلال المرحلة المقبلة للاعتماد عليهم كحارس ثالث مع الحارسين الأساسيين خلال المرحلة المقبلة.

‏وكان محمد عواد هدد الجهاز الفني للزمالك بالرحيل عن النادي في حالة عدم مشاركته أساسيا في التشكيل الأساسي للفريق في المباريات الرسمية

وجاء غضب عواد بسبب استبعاده من قائمة المنتخب لعدم مشاركته مع الزمالك في الدوري المصري.