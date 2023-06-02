تفاصيل العقوبات الأمريكية الجديدة على الإيرانيين بسبب جون بولتون

فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على مسؤول بالحرس الثوري الإيراني وآخرين تقول إنهم شاركوا في مؤامرات واسعة النطاق لقتل مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون وآخرين في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لوكالة “اسوشتيد برس”، فإن مؤامرة 2021 المزعومة ضد بولتون، وهي واحدة من أكثر المؤمرات الإيرانية، وهي جزء مما وصفه المدعون العامون الأمريكيون والمسؤولون الحكوميون السابقون بالجهود المستمرة التي يبذلها الحرس الثوري الإيراني لقتل مسؤولين في عهد ترامب، وهذا ما كان وراء غارة جوية أمريكية عام 2020 أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الإيراني قاسم سليماني.

وإجمالاً، اتهمت عقوبات يوم الخميس ثلاثة أشخاص مقيمين في إيران وتركيا، وشركة تابعة لفيلق القدس الإيراني واثنين من كبار المسؤولين في منظمة المخابرات الإيرانية في مؤامرات عالمية لقتل مسؤولين أمريكيين سابقين وصحفيين ومعارضين إيرانيين في الخارج ، وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية.



وتزعم وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن هيئة الرقابة التابعة للأمم المتحدة تغلق سطرين من التحقيق بشأن البرنامج النووي.

وقال بريان إي نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ، في بيان، إن الولايات المتحدة تركز على عرقلة مؤامرات الجيش الإيراني، الذي "شارك في العديد من محاولات الاغتيال وغيرها من أعمال العنف والترهيب ضد من يعتبرونهم أعداء للنظام الإيراني".

ومن بين الذين شملتهم العقوبات مسؤول الحرس الثوري شهرام بورصافي، الذي اتهم بالسعي لارتكاب جريمة قتل مقابل أجر ، قائلين إنه عمل للعثور على شخص مقيم في الولايات المتحدة على استعداد لقتل بولتون في مكان ما في منطقة واشنطن مقابل 300 ألف دولار.

ويقول المدعون الفيدراليون إن بورسافي تحدث أيضًا عن "وظيفة إضافية" كان يعرض من أجلها مليون دولار. أفاد موقع أكسيوس العام الماضي أن الهدف الثاني كان وزير الخارجية السابق مايك بومبيو ، نقلاً عن مصادر مقربة من بومبيو. أفاد مسؤولون أميركيون بتهديدات "خطيرة وذات مصداقية" لحياة بومبيو وكبير مساعديه في إيران.

ويقول ممثلو الادعاء إن المخطط ضد بولتون تكشفت بعد أكثر من عام على مقتل سليماني ، الذي كان يخشى في جميع أنحاء الشرق الأوسط باعتباره مهندس حروب طهران بالوكالة والاغتيالات ، في غارة جوية أمريكية أثناء سفره من مطار بغداد الدولي في يناير 2020.

وبعد محاولة الاغتيال الفاشلة، غرد بولتون ، الذي ترك منصبه في البيت الأبيض في ذلك الوقت ، "آمل أن تكون هذه هي الخطوة الأولى لتغيير النظام في طهران".

ولعب بومبيو والمبعوث الإيراني الكبير السابق بريان هوك دورًا في قرار إدارة ترامب قتل سليماني وقادوا حملة "الضغط الأقصى" التي شنتها الإدارة ضد إيران بعد أن سحب الرئيس دونالد ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2014 مع إيران.