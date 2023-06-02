اليوم.. ختام الدورة العاشرة للمهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية بالسور الشمالى

تختتم اليوم فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية الذي يترأسه الفنان انتصار عبد الفتاح، رئيس ومؤسس المهرجان، في تمام الساعة التاسعة مساءً، وذلك على مسرح السور الشمالى بجوار بوابة النصر، تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام".

وتشهد دورة هذا المهرجان مشاركة متميزة من دول “اليونان، المكسيك، الهند، بنجلاديش، سريلانكا، إندونسيا، الجزائر، جنوب السودان، فلسطين، اليمن، بالإضافة إلى مصر”.

ويعقد الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان ورشا فنية دولية في حفل الختام تشارك فيه جميع الفرق بالسور الشمالي.

ويقول الفنان انتصار إن هذا المهرجان يعد رحلة عبر ثقافات العالم المختلفة التي تعكس العلاقة الفريدة بين الطبول والتراث وإتاحتها لأكبر قدر من الجماهير والتعريف بثقافات العالم وشعوبها وتراثه وإتاحة مساحة للحوار الفنى والثقافى على المستوى الدولى بين الشعوب.

يقام المهرجان برعاية وزارة الثقافة متمثلة في قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة إيمان نجم، المجلس الأعلى للثقافة برئاسة دكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس، خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، دكتور عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية، بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، ووزارة السياحة والآثار، متمثلة في هيئة التنشيط السياحى، يكرم المهرجان بولادبولبول "أذربيجان"، دكتور علياء شكري "مصر"، على فاركاتوري "مالي"، شاوكونغ "الصين"، متحف الطبول "اليابان".